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«Русский Букер» отказались вручать в 2018 году из-за финансовых проблем

Организаторы литературной премии «Русский Букер» решили пропустить в 2018 г. наградной сезон из-за финансовых проблем. Если к зиме спонсор не будет найден, то премию придется закрыть. Об этом говорится на официальном сайте «Русского Букера».

Ранее организаторы премии сообщили, что премия осталась без попечителя и ищет спонсора на новый сезон. Прием заявок на участие в премии обычно начинался в конце марта, но из-за финансовых трудностей в 2018 г. сроки сдвинулись.

«Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год "Букером" будет пропущен», – пояснили в пресс-службе премии. Поиски спонсора будут продолжаться до ноября-декабря.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Каждый год премия присуждается за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получает 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.