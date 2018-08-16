Сборная России поднялась в рейтинге FIFA после успеха на чемпионате мира

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Адвокат Серебренникова заявил о подмене протокола допроса свидетеля

Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает сфальсифицированным протокол допроса одного из свидетелей по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в четверг на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Рената Литвина.

Она уточнила, что речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше. «Существует два варианта протокола допроса Войкиной», — считает адвокат (цитата RNS). В подтверждение своих слов она приложила фотокопии документов.

«В материалах, представленных следствием в обоснование ходатайства [о продлении срока домашнего ареста режиссера] содержится протокол допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. Лист дела 126, 137 материалов. В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства», — сказала адвокат в суде.

Ранее другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). По словам Малобродского, во время ознакомления с материалами дела он и его защита обнаружили, что содержание протокола допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. изменилось.

«Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, говорится в заявлении Малобродского. Из новых показаний следует, что сотрудники «Седьмой студии» получали «неофициальную» завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации, выдавали займы третьим лицам, а Малобродский продолжал получать зарплату после своего увольнения.

Войкина прокомментировала РБК информацию о различиях в протоколах. «Действительно, один [из протоколов] правильный, второй неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я таких ответов не давала», — заявила она. От дальнейших комментариев Войкина отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову. Заседание началось в 10.30 мск. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.

АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде