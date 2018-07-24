FIFA включила Черчесова в список номинантов на звание тренера года

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Дума приняла закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Одобренные поправки предусматривают поэтапное уменьшение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДПИ будет расти до 2021 г., а с 2022 г. размер его ставки Минфину и Минэнерго предстоит согласовать в будущем. Действующие льготы по НДПИ сохранятся. В то же время документ предусматривает возможность экстренного введения повышенной пошлины на топливо в случае, если цены на нефть выросли на 15% в течение месяца.

Нефтяники опасались, что маневр лишит НПЗ так называемой таможенной субсидии, которая складывается из разницы экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличивается с ростом нефтяных цен. А это в свою очередь вместе с запланированным повышением акцизов с 2019 г. приведет к росту внутренних цен на нефтепродукты на уровне мировых, указывал бизнес.

В качестве компенсаторной меры НПЗ, которые проводят модернизацию, получат возможность возвращать из бюджета часть уплаченных акцизов. Право на отрицательный акциз также получат попавшие под санкции компании. Кроме того, отрицательный акциз будет дополнен повышающими коэффициентами (всего пять повышенных ставок для различных регионов) для удаленных от рынков сбыта НПЗ. Наибольший коэффициент предусмотрен для предприятий Хакасии и Красноярского края (в эту группу входит Ачинский НПЗ «Роснефти»), второй по размеру коэффициент будет применяться для нефтепереработки Тувы и Иркутской области (Ангарский НПЗ «Роснефти»), третий – достанется НПЗ в Ямало-Ненецком и Ненецком округах, республике Коми, Якутии и Бурятии (Ухтинский НПЗ «Лукойла»).

В формуле возвратного акциза также учитывается демпфирующий коэффициент, который будет рассчитываться как разница экспортных цен и цен на внутреннем рынке. Такой коэффициент будет обнуляться, если внутренние оптовые цены на бензин и дизельное топливо отклонятся от установленных в законопроекте цен на 10% и более. Механизм призван компенсировать с 2019 г. до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты.

Вице-премьер Дмитрий Козак оценивал дополнительные доходы бюджета от маневра в 1,3–1,6 трлн руб. за шесть лет. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов отмечал, что бюджетный эффект будет зависеть от итогового решения по дифференциации акцизов: диапазон очень широкий – от менее 1 трлн руб. до более чем 2,5 трлн руб.