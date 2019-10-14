Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн. Контракт с Тедеско подписан до конца мая 2021 г.
Тедеско 34 года, он родился в Италии, никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Карьеру футбольного тренера сделал в Германии – был тренером юношеских команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма», в марте 2017 г. стал главным тренером клуба «Эрцгебирге», которому помог сохранить место во второй Бундеслиге. Летом 2017 г. Тедеско был назначен главным тренером «Шальке 04» из Гельзенкирхена, титульным спонсором которого является российский «Газпром». Под руководством Тедеско «Шальке 04» занял второе место в национальном чемпионате. В августе 2018 г. клуб продлил контракт с Тедеско до 2022 г., однако спустя полгода уволил тренера из-за неудовлетворительных результатов.
Основным владельцем футбольного «Спартака» является совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Тедеско – тринадцатый главный тренер «Спартака» с 2003 г., когда клуб купил Федун. Прошлый главный тренер Олег Кононов покинул команду после четырех подряд поражений в национальном чемпионате. «Спартак» после 12 туров занимает 12-е место в премьер-лиге. Клуб на 14 очков отстает от лидирующих «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».