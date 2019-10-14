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Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера

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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн. Контракт с Тедеско подписан до конца мая 2021 г.

Тедеско 34 года, он родился в Италии, никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Карьеру футбольного тренера сделал в Германии – был тренером юношеских команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма», в марте 2017 г. стал главным тренером клуба «Эрцгебирге», которому помог сохранить место во второй Бундеслиге. Летом 2017 г. Тедеско был назначен главным тренером «Шальке 04» из Гельзенкирхена, титульным спонсором которого является российский «Газпром». Под руководством Тедеско «Шальке 04» занял второе место в национальном чемпионате. В августе 2018 г. клуб продлил контракт с Тедеско до 2022 г., однако спустя полгода уволил тренера из-за неудовлетворительных результатов.

Основным владельцем футбольного «Спартака» является совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Тедеско – тринадцатый главный тренер «Спартака» с 2003 г., когда клуб купил Федун. Прошлый главный тренер Олег Кононов покинул команду после четырех подряд поражений в национальном чемпионате. «Спартак» после 12 туров занимает 12-е место в премьер-лиге. Клуб на 14 очков отстает от лидирующих «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».

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Политика
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«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

Ведомости
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В Чечне уже несколько месяцев проходят задержания людей из «близкого круга» главы республики Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета».

По ее данным, в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни.

Как пишет «Новая газета», за три дня, которые прошли со дня ухода Темирбаева с должности мэра, в телефонных разговорах с разными людьми он «открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье». У своих собеседников он «нашел большую поддержку», отмечает издание.

Прослушка разговора Темирбаева стала поводом для задержаний. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации «Новой», был задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

Список задержанных «неполон, но обширен», пишет «Новая»: «Задержания и обыски идут не только в домах “предателей”, но и в родовых селах у всех многочисленных родственников». Причиной задержаний стало проявление «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах».

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СКР возбудил дело после избиения заключенного в колонии в Петрозаводске

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) после публикации в YouTube видеоролика с кадрами избиения заключенного, говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске в феврале 2014 г. По данным «Медиазоны», заключенного избили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев в одном из служебных помещений колонии.

Заключенному были нанесены «множественные удары руками и ногами», отмечает СКР. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил РБК, что избившие заключенного будут уволены. «Это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет», – уточнил он.

В сентябре «Медиазона» опубликовала материал о пытках в петрозаводской колонии. Тогда Савельев обвинил издание в клевете и подал жалобу в СКР.

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Технологии
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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости
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Акции «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ подорожали на 5,04% до $31,5 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.

Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». Соответствующий законопроект в июле на рассмотрение в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Законопроект предлагает ограничить права иностранцев на владение и управление информационно значимыми для развития инфраструктуры онлайн-ресурсами. В частности, владение иностранцев и иностранных компаний, как и в случае с зарегистрированными СМИ, предлагается оставить в доле не более 20%. В четверг, 10 октября, законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.

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Бизнес
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Суд взыскал с «ВТБ страхования» 766 млн рублей по иску сгоревшего рынка «Синдика»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВТБ страхования» (входит в группу «Согаз») около 766 млн руб. по иску компании «Синдика-О», владевшей сгоревшим в 2017 г. строительным рынком «Синдика», передает «РИА Новости».

Сумма взыскания состоит примерно из 490 млн руб. страхового возмещения, 15 млн руб. убытков и 125 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Помимо этого суд также взыскал с ответчика еще около 136 млн руб. страхового возмещения в пользу Сбербанка. Изначально «Синдика-О» требовала от «ВТБ страхования» выплаты около 829 млн руб.

Согласно информации картотеки судебных дел, Сбербанк привлечен к разбирательству в качестве третьего лица. Банк является выгодоприобретателем по страховому договору, отмечает агентство. Ранее представитель Сбербанка заявил в суде, что банк полностью поддерживает иск.

Один из крупнейших подмосковных строительных рынков «Синдика», находившийся недалеко от МКАД в районе Строгино, сгорел 8 октября 2017 г. Общая площадь пожара составила 55 000 кв. м. Во время ЧП было эвакуировано более 3000 человек. Открытое горение удалось ликвидировать только к утру следующего дня. Строительный рынок был застрахован в «ВТБ страховании» на 4,2 млрд руб. Договор страхования включал в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре. В свою очередь эксперты Российской национальной перестраховочной компании оценили ущерб в 5,5 млрд руб.

Представитель истца ранее в суде заявил, что страховая компания выплатила возмещение не в полном объеме. В «ВТБ страховании» частичную выплату объяснили тем, что часть застрахованных объектов не сгорела. Речь идет о насосной станции, двух трансформаторных подстанциях и локальных очистных сооружениях. Истец в суде утверждал, что по условиям договора был застрахован единый комплекс, а отдельные сооружения после пожара не имеют самостоятельной ценности.

Сгоревший ТЦ «Синдика» был построен в 2014 г. на месте открытого рынка. Объект был одним из ключевых активов группы «Синдика», подконтрольной родственникам сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Собственник здания и земельного участка под ним – ООО «Синдика-О», крупнейшие владельцы – супруга Канокова Фатима Канокова (49%) и Артур Карданов (21%).

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Бизнес
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Lego допустила запуск сервиса аренды своих конструкторов

Ведомости
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Датский производитель детских конструкторов Lego рассматривает возможность аренды своей продукции. Об этом заявил вице-президент компании Тим Брукс, ответственный за вопросы экологичности, передает Financial Times (FT).

По его словам, Lego «абсолютно открыта» этой идее. Но есть технические барьеры, добавил он, один из которых – сложность наборов, которые состоят из тысяч деталей. «Каковы шансы, если дать их восьмилетнему ребенку, получить их обратно?» – подчеркнул Брукс. «Необходимо много технических размышлений. Мы в начале этого пути», – заключил вице-президент Lego.

Брукс отметил, что схема аренды – это одна из нескольких идей, которые рассматривает компания, чтобы использовать наименьшее количество ресурсов. Многие из этих идей никогда не будут воплощены, заключил он, и плана тестировать идею аренды конструкторов пока нет.

Как отмечает FT, Lego сталкивается с давлением по теме экологичности, так как использует большое количество пластика в своих конструкторах. Производитель пообещал постепенно отказаться от пластмассы на основе ископаемого топлива к 2030 г. Помимо небольшого «прорыва», связанного с деталями, представляющими деревья и цветы, ему еще необходимо будет найти замену, которая предусматривает то, что он называет «силой сцепления», – легкость объединения и разделения деталей.

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Политика
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Украинский министр назвал возможное место встречи «нормандской четверки»

Ведомости
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Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в «нормандском формате» в Париже в середине ноября, заявил агентству Reuters украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. По мнению министра, это «последний шанс» для Москвы. Для того чтобы встреча состоялась, Киев и Донбасс должны поддерживать перемирие, уточнил он. «У нас есть некоторые даты... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то в середине ноября», – добавил министр.

«Мы открыто говорим всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути», – заявил Пристайко. «Если это не сработает, нам придется обратиться к какому-то плану В», – добавил он, отказавшись пояснить, каким может быть этот план.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в конце сентября представители Украины, России, Франции и Германии могут провести встречу в нормандском формате в Минске. Однако переговоры так и не состоялись. 1 октября украинский лидер сообщил, что «последние препоны» для проведения встречи сняты. Он не назвал конкретную дату, однако заявил, что она будет объявлена в ближайшее время. На прошлой неделе Зеленский обвинил российскую сторону в задержке саммита из-за требований Москвы к Киеву. В частности, российские власти потребовали от Украины отвести войска от Донбасса. 7 октября Пристайко сообщил о срыве начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия. Он напомнил, что, перед тем как стороны начнут отвод сил, должно пройти семь дней без нарушения режима прекращения огня. «Поэтому нам надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», – пояснял он.

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Политика
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Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета

Ведомости
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Российская сторона во время визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию подарила королю страны Сальману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду камчатского кречета по кличке «Альфа», сообщает «Интерфакс».

Программа начнется с официальной встречи Путина с королем Саудовской Аравии, после чего состоится государственный прием от его имени в честь российского президента. Затем стороны проведут переговоры и подпишут документы. После переговоров с королем президент побеседует с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, вместе с которым Путин примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета.

Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 14 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Камчатский кречет – самый крупный из соколов. Занесен в Красные книги России и севера Дальнего Востока страны.

Подарки Путина

Бизнес
Новости

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на керосин

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на керосин за прошлый год. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, документ опубликован на сайте Кремля. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Однако суммы компенсаций в указе нет.

По итогам 2018 г. убытки российских авиакомпаний составили около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков, сообщал РБК со ссылкой на источник. Среди основных причин убытков – рост стоимости керосина, так как на топливо приходится около трети затрат перевозчиков.

В ходе прямой линии летом 2019 г. Путин уже говорил о необходимости поддержки авиаперевозчиков. Цены на топливо растут из-за инициированного правительством налогового маневра – обнуления экспортной пошлины на нефть до 2024 г. при одновременном росте НДПИ. В сентябре Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о механизмах компенсаций авиакомпаниям растущей цены топлива. Согласно поправкам уровень демпфера (компенсация нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок) снижен с 48 300 до 40 000 руб. за тонну авиакеросина.

Политика
Новости

Сурков назвал «путинизм» «глобальным политическим лайфхаком»

Ведомости
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Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал запуск онлайн-изданием «Актуальные комментарии» рубрики «Путинизм». Он призвал изучать путинизм «как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями».

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», – заявил Сурков «Актуальным комментариям». Чиновник сожалеет, что издание отобрало в данную рубрику изначально тексты иностранных СМИ. «Что же делать – нет пророка в своем отечестве», – отметил он, добавив, что понятие «Путинизм» приходит с Запада.

Комментируя слова Суркова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует название «путинизм». «Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить», – сказал Песков. Однако он согласился с Сурковым в том, что 20 лет, во время которых Путин находится у власти, – это важные для истории России и истории мира. «Невозможно умалять роль Путина в этих процессах», – заключил Песков.

«Актуальные комментарии» (учредитель Центр политической конъюнктуры. – «Ведомости») в понедельник, 14 октября, сообщили о запуске рубрики «Путинизм», в которой будут публиковаться статьи, интервью и обзоры о политическом курсе Путина. В материалах будет оцениваться историческое значение решений президента для России и мира. Всего за август-сентябрь в рубрике стоят ссылки на пять материалов с пояснениями авторов.

В феврале Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина». В ней он рассказал о России как о государстве нового типа. «Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», – писал Сурков.

Путинизм только часть новых политических сил

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Политика
Новости

Кремль: Путин не смог посмотреть 14-часовой пресс-марафон Зеленского

Ведомости
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Президент Владимир Путин не смотрел 14-часовой пресс-марафон украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «При всем уважении мы не могли посвятить такое количество часов просмотру полного объема его общения с представителями СМИ», – пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Однако основные заявления Зеленского были доложены Путину, добавил Песков. В частности, в Кремле внимательно ознакомились с высказываниями украинского президента об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе и выполнении минских договоренностей, отметил представитель Кремля.

Зеленский 10 октября провел многочасовую пресс-конференцию на территории Kyiv Food Market в Киеве. Мероприятие длилось более 14 часов. За это время Зеленский ответил более чем на 500 вопросов журналистов.

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Политика
Новости

Песков прокомментировал возможность участия России в столкновении с Турцией в Сирии

Ведомости
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Подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо избегать действий, способных помешать политическому урегулированию в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил, что российские власти «не хотели бы даже думать» о возможном военном столкновении с Турцией в Сирии. «Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил», – заметил Песков.

«Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет», – сказал Песков. На уточняющий вопрос, действительно ли переговоры Дамаска и курдов проходили на российской базе в Сирии, пресс-секретарь президента сообщил, что не будет это комментировать.

9 октября Турция на территории Сирии начала операцию «Источник мира». Ее цель – создать буферную зону, которая станет защитной для турецкой границы. По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме этого турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии. Европейские страны и Иран осудили операцию. 12 октября президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

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