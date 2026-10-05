Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира
Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира 2027 г., который пройдет в США и Канаде. Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола на своем сайте.
Российская команда квалифицировалась благодаря позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). На данный момент сборная занимает 11-е место.
Всего в чемпионате мира примут участие 32 национальные команды. Помимо России через мировой рейтинг на турнир отобрались Нидерланды, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Южная Корея, Болгария и Швейцария.
Матчи чемпионата мира пройдут с 20 августа по 5 сентября 2027 г. в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке. США и Канада получили места как хозяева турнира, Италия – как действующий чемпион мира.
30 сентября Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила мужскую и женскую сборные РФ до участия в соревнованиях под эгидой организации.
8 июля Международная федерация волейбола (FIVB) вынесла решение о допуске российских волейболистов к соревнованиям. Это произошло после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть ограничения в отношении команд из РФ.