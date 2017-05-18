Карьера
Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Чемодан, вокзал, работа

Все больше управленцев переезжают в другие регионы ради работы

Но для работодателя наем иногороднего менеджера – дорогое удовольствие

Зоотехнику Алле Лысиковой из Липецка в 2017 г. предложили должность начальника отдела молодняка в строящемся агрокомплексе компании «Грин агро» на Сахалине. Поначалу идея переезда показалась ей авантюрной, но здравый смысл перевесил: зарплата в 3 раза больше прежней и шанс освоить новые технологии животноводства, признается Лысикова. Специалистов с управленческими навыками и опытом работы в крупных животноводческих комплексах работодатель набирал из других городов, оплачивая им переезд и проживание, – в Приморье таких не нашлось. На три должности – менеджера стада крупного рогатого скота, главного ветеринарного врача и ту, что заняла Лысикова, претендовало более 100 человек из Краснодарского края, Калмыкии, Московской области и других регионов, поясняет представитель Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока (АРЧК), которое помогает «Грин агро» рекрутировать персонал.

70% топ-менеджеров готовы переехать ради работы в другой город или страну, показал опрос агентства «Контакт» в мае 2017 г. Пять лет назад таких желающих было меньше – 41%. Управленцы стали более мобильными, говорит управляющий партнер «Контакта» Марина Тарнопольская. В обеих столицах по сравнению с 2013 г. стало в 1,5–2 раза меньше вакансий для топ-менеджеров и это заставляет их охотнее менять географию, соглашается Георгий Самойлович, руководитель группы подбора персонала агентства «Юнити». Главным стимулом, как всегда, остаются деньги и карьерный рост – для 52 и 32% управленцев соответственно. Но появились и дополнительные стимулы: 12% готовы переселиться в города с более высоким качеством жизни – у моря, в Крыму, даже в Сибири или в стране с более благоприятной геополитической обстановкой. А 45% респондентам вообще не важно, куда переезжать. Рекрутеры опросили 305 управленцев из 14 отраслей, среди которых производство, банки, розничные сети, гостиничный бизнес и общепит, телекоммуникации, строительство и сельское хозяйство.

За последние 2,5 года готовность сотрудников к переезду повысилась, говорят представители компании «Вымпелком». Семь из 10 кандидатов согласны подумать о переезде, отмечет Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по персоналу. Города-миллионники привлекательны для переезда, а вот закрыть вакансии на Дальнем Востоке и Севере непросто, признает она. Цена привлечения приезжего специалиста на Дальний Восток может достигать 400 000 руб., говорит Валентин Тимаков, гендиректор АРЧК.

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