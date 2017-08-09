Как нанять энтузиастов, готовых работать за еду и жилье

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Алексей Таранин

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» недавно объявило о том, что приглашает около 1000 сезонных рабочих для сбора и переработки винограда. Желающих виноделы привлекают необычным для российских работодателей способом – рекламируя сбор винограда как увлекательное занятие на свежем воздухе на берегу Черного моря для тех, кто хочет на некоторое сменить сферу деятельности. Уборка винограда – не только труд, но и интересный опыт для любознательных туристов, говорит генеральный директор компании Янина Павленко. Идея приглашать рабочих-туристов в компании появилась в прошлом году, рассказала Павленко «Ведомостям». Все началось с того, что на сезонные работы в Массандру приехали несколько молодых сомелье из Москвы и Петербурга, чтобы изучить процесс виноделия с самых основ. Ребята работали с большим энтузиазмом за зарплату обычного сезонного рабочего – 15 000 руб. в месяц. «И у нас появилась идея: с 2017 г. приглашать трудовых туристов – всех желающих, от винных критиков и студентов до утомленных офисной работой менеджеров, кому интересно виноделие», – уточняет Павленко.

Работников-туристов ждут во всех восьми филиалах «Массандры» – в Ливадии, Гурзуфе, Тавриде, Алуште, Судаке и др. На сайте компании сезонный труд рекламирует сама гендиректор: «Наши виноградники тянутся на 180 км, это настоящие виноградные моря, окруженные грядой Крымских гор, невероятно красивые ландшафты». Компания предоставляет рабочим комнату в общежитии, горячий обед или компенсацию на питание. «Массандра» зовет всех желающих потрудиться и на винодельне: в конце августа – начале сентября одновременно со сбором винограда начнется его переработка.

Российские работодатели перенимают модель привлечения временного персонала у итальянских фермеров, которые нанимают его за еду, жилье и возможность съездить раз в неделю во Флоренцию, говорит Юлия Лысенко, генеральный директор компании FreeWork (входит в ГК «Анкор»). Но опыт виноделов мог бы пригодиться и другим компаниям, чтобы привлечь заинтересованных работников и сэкономить на оплате труда, уточняет она. Летом горячий сезон у многих работодателей, нанимающих временный персонал: производителей пива и прохладительных напитков, мороженого, у агрофирм, рыболовецких хозяйств, заготовителей ягод, в строительстве, у транспортных и логистических компаний.