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Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Китайская атака

Малый и средний бизнес Германии страдает от атак китайских хакеров

Волна кибератак на немецкие компании вызывает беспокойство у властей и заставляет защищать фирмы, которые плохо разбираются в технологиях

Малые и средние компании, которые занимаются экспортом из Германии, стали мишенью иностранных хакеров. По подсчетам страховой компании Hiscox, около 65% немецких производственных и технологических компаний в 2016 г. подвергались кибератакам. Служба контрразведки Германии оценила их потери от шпионажа, саботажа и краж данных в 55 млрд евро в 2016 г.

Служба контрразведки Германии сообщала, что располагает доказательствами, что за недавними кибератаками на немецкие высокотехнологичные компании стоит группа китайских хакеров, известная как APT-10 . Она действует с 2009 г., когда группа начала атаковать исследовательские организации Пентагона и американские компании, следует из апрельского совместного доклада BAE Systems и PwC. APT-10 располагает значительными финансовыми и человеческими ресурсами и действует в часы рабочего дня в КНР, говорилось в документе.

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