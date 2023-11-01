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Курьеров накормят по дороге

По задумке «Яндекса» выделение бюджета на оплату обедов повысит лояльность работников
Антон Осипов
Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» собирается выделить 60 млн руб. на комплексные обеды для своих курьеров и водителей, сообщил представитель компании. По его словам, лояльность таких работников важна, хотя они не являются ее штатными сотрудниками. Курьеры и водители заказывают еду в приложении «Яндекса» в разделе «Распродажа для своих», а получают в ближайшем дарксторе «Лавки». Там же можно разогреть блюдо и пообедать. Напиток в обед не входит, но в дарксторах в свободном доступе есть вода и чай, говорит представитель компании. Заказ курьерам и водителям обходится в 95 руб., разницу в цене «Яндекс» покрывает за свой счет.

С июля программа тестировалась в ряде дарксторов на курьерах и, как уверяет представитель «Яндекса», получила положительные отзывы. Теперь купить обед со скидкой могут курьеры – партнеры сервисов «Лавка», «Еда» и «Маркет» в Москве. Скоро им смогут воспользоваться курьеры и водители «Яндекс доставки» и «Яндекс.Такси». А до конца года комплексные обеды партнеры смогут приобрести во всех городах, где работает «Яндекс лавка». По результатам пилотного проекта ожидается, что предложением воспользуется большинство партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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