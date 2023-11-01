Курьеров накормят по дороге

«Яндекс» собирается выделить 60 млн руб. на комплексные обеды для своих курьеров и водителей, сообщил представитель компании. По его словам, лояльность таких работников важна, хотя они не являются ее штатными сотрудниками. Курьеры и водители заказывают еду в приложении «Яндекса» в разделе «Распродажа для своих», а получают в ближайшем дарксторе «Лавки». Там же можно разогреть блюдо и пообедать. Напиток в обед не входит, но в дарксторах в свободном доступе есть вода и чай, говорит представитель компании. Заказ курьерам и водителям обходится в 95 руб., разницу в цене «Яндекс» покрывает за свой счет.