Курьеров накормят по дороге

Курьеров накормят по дорогеПо задумке «Яндекса» выделение бюджета на оплату обедов повысит лояльность работников
«Яндекс» собирается выделить 60 млн руб. на комплексные обеды для своих курьеров и водителей, сообщил представитель компании. По его словам, лояльность таких работников важна, хотя они не являются ее штатными сотрудниками. Курьеры и водители заказывают еду в приложении «Яндекса» в разделе «Распродажа для своих», а получают в ближайшем дарксторе «Лавки». Там же можно разогреть блюдо и пообедать. Напиток в обед не входит, но в дарксторах в свободном доступе есть вода и чай, говорит представитель компании. Заказ курьерам и водителям обходится в 95 руб., разницу в цене «Яндекс» покрывает за свой счет.
С июля программа тестировалась в ряде дарксторов на курьерах и, как уверяет представитель «Яндекса», получила положительные отзывы. Теперь купить обед со скидкой могут курьеры – партнеры сервисов «Лавка», «Еда» и «Маркет» в Москве. Скоро им смогут воспользоваться курьеры и водители «Яндекс доставки» и «Яндекс.Такси». А до конца года комплексные обеды партнеры смогут приобрести во всех городах, где работает «Яндекс лавка». По результатам пилотного проекта ожидается, что предложением воспользуется большинство партнеров.