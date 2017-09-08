Как малому бизнесу наладить розничный экспорт

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Экспортная интернет-торговля в России составляет $2 млрд в год, мы прогнозируем ее рост примерно до $4 млрд к 2020 г. Растет и число малых и средних компаний, желающих продавать товары за рубеж по интернету. Как наладить логистику для экспортных продаж?

Проанализируйте спрос

Западный клиент избалован и особой любви к товарам российского производства не питает. По нашему опыту растет спрос на товары ручной работы или сделанные на заказ. Это называется розничным экспортом. Один наш клиент продает на Запад велосипеды из титана. Другой – каркасы для палаток и байдарок. Третий поставляет подушки из гречихи, четвертый – эксклюзивные трубки-мундштуки. Самый простой способ – зайти на популярные иностранные торговые площадки вроде eBay, Amazon или Etsy и поискать аналоги ваших товаров. По предложениям можно понять, насколько уникален ваш продукт и есть ли конкуренты. Изучите trends.google.ru, изучите, какие вещи ручной работы или подарки в моде, – это бездонные ниши. Помните: универсального решения нет. За рубежом находят сбыт и наборы военных пайков, и красная икра, и камни-метеориты или чага.

Выберите торговую площадку

Для старта лучше всего выбрать популярную интернет-площадку и сфокусироваться на работе с ней. Например, Amazon предоставляет всем продавцам доступ к программе исполнения заказов (Fulfilled by Amazon). Это значит, что физлицо или компания может отправить свои товары на один из многочисленных складов Amazon в США и Европе. Всем продавцам также полагается ускоренная двухдневная доставка по программе Amazon Prime. Участники программы получают приоритет в поисковой выдаче Amazon по сравнению с другими продавцами. Стоимость фулфилмента Amazon складывается из ежемесячной цены за хранение товара на складе и комиссий за обработку каждой позиции. Например, все складские услуги Amazon для одной футболки будут стоить около $3,39. Оформление на складе Amazon предельно просто: в заявке надо указать количество товаров и их размеры, выбрать вариант штрихкодов (собственные или штрихкоды Amazon), сложить товары в коробку и доставить на склад Amazon.

Сложность в том, что российское юрлицо не сможет получить деньги за товары в Amazon в США. Физлица могут оформить временный американский счет и вывести средства через платежную систему вроде Payoneer. Для юридических лиц единственное решение – зарегистрировать счет в банке США. Европейское подразделение Amazon в принципе не позволяет регистрировать в качестве продавца ни компанию, ни физлицо из России.

Не спешите с арендой склада

Мысли об арендованном где-нибудь в США складе лучше оставить до того момента, когда будут налажены регулярные поставки – слишком накладно. Мы советуем переходить на внешний склад интернет-магазинам, которые постоянно получают не менее 50–100 заказов в день.

Аренда собственного склада имеет смысл, если на продажу товаров требуется лицензия. Например, на каждую партию ножей придется получать разрешение на вывоз в МВД. Со складом за рубежом можно получить одну лицензию на всю партию.

Выбирайте доставку с обновлением трек-номера

Самый дешевый способ – отправлять посылки «Почтой России», но надо выбрать доставку с обновляемым трек-номером. Бывает, что посылка лежит в сортировочном центре «Почты» и информации о ее статусе нет. Зарубежный покупатель думает, что его обманули, а торговые площадки встают на его защиту. Самые жесткие правила у eBay. Деньги за товар проходят через платежную систему PayPal, которая является посредником между покупателем и продавцом. Если покупатель не получит обновляемый трек-номер, он может открыть спор с продавцом. PayPal всегда выступает в защиту покупателя. Цену на товар для иностранного покупателя нужно назначать с учетом расходов на пересылку. Доставка посылки весом 2 кг из России в США «Почтой России» обойдется примерно в 1090 руб. (наземным транспортом), службой DPD – 2500 руб. (от двери до двери).

Изучите таможенные пошлины России и страны-импортера

Первое, что нужно узнать, – это лимиты на импорт для физлиц в стране назначения. В США не облагаются пошлиной товары дешевле $800. В Евросоюзе сложнее: совсем не облагаются пошлиной только товары на сумму до 22 евро. За ввоз товаров ценой от 22 до 150 евро придется доплатить налог на добавленную стоимость (VAT) – в среднем 20%. За товары дороже 150 евро придется заплатить и налог, и таможенную пошлину – еще примерно 3% (варьируется по странам ЕС).

Надо учитывать и запреты, и ограничения при вывозе товаров из России. Они касаются культурных ценностей, драгоценных камней и металлов, оружия, радиоэлектроники, товаров двойного назначения и многих других. Полный список есть в решении ЕЭК «О мерах нетарифного регулирования» от 21 апреля 2015 г. № 30.

Автор – совладелец компании Shiptor