Зачем малому бизнесу эквайринг

Год назад мы обсуждали, как малому бизнесу переходить на безналичные расчеты с помощью карт. Но сейчас популярность в России набирают новых эквайринговые решения, такие как бесконтактные платежи и онлайновые кассы. Однако малый бизнес без особой радости воспринимает новшества, потому что не понимает всех новых возможностей и боится дополнительных трат. Однако отказаться от систем оплаты, выгодных клиенту или требуемых государством, бизнесмены едва ли могут себе позволить.

Бесконтактные платежи - не просто мода, а большое удобство для клиента. Не нужно носить с собой банковские карты, которые могут быть потеряны или украдены. И уж тем более не надо отсчитывать купюры и искать мелочь. Активно развивающиеся в России технологии бесконтактных платежей Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, встроенные в смартфоны, позволяют совершать покупки, не доставая банковскую карту или наличные. Сам платеж проходит мгновенно. Благодаря этому бесконтактные платежи очень активно распространяются среди пользователей банковских карт.

Технологии бесконтактных платежей используются в супермаркетах, у крупнейших ритейлеров, в заведениях общепита. Владельцам малых компаний тоже стоит озаботиться их внедрением. Уже сегодня многие покупатели достаточно критично относятся к торговым точкам, которые не принимают бесконтактные карты (как и к банкам, которые их не выпускают). Вспомним, как неохотно малые предприятия устанавливали терминалы для приема карт, а сейчас магазин, парикмахерская или ателье, не принимающие в оплату карты, - редкость. Бесконтактные платежи – новая ступень для малого бизнеса, они позволяют ускорить процесс оплаты и увеличивают пропускную способность касс, не создавая очередей.

Другая новая реальность, посеявшая смуту в умах представителей малого бизнеса, – онлайновые кассы. Как известно, 1 июля этого года в силу вступили поправки в закон о применении контрольно-кассовой техники, согласно которым торговые точки обязаны использовать онлайн-кассы. Многие предприниматели решили не модернизировать имеющиеся кассы, а заменить их. А это подходящий момент, чтобы перейти на интегрированные системы эквайринга. Многие банки уже разрабатывают соответствующие продукты. Онлайновые кассы, согласно законодательным нововведениям, также должны применяться и для интернет-эквайринга, что актуально для малого бизнеса.

Малому бизнесу надо обратить внимание на несколько факторов при выборе банка-эквайера. Помимо тарифов стоит рассмотреть перечень сервисов интернет-эквайринга, например наличие личного кабинета и аналитики. Важно также, насколько просто будет подключить сайт, есть ли у банка готовые модули, скрипты и инструкции. Одно из направлений развития интернет-эквайринга – его применение в мобильных приложениях, поэтому предпринимателю нужно удостовериться, что предлагаемая система будет совместима с мобильными устройствами.

Платежные операции проводятся через интернет, поэтому необходимо удостовериться, что банки-эквайеры интернет-магазинов применяют технологии защиты, такие как 3DSecure. Они значительно снижают риски ущерба от мошенничества.

Предпринимателю могут оказаться полезными дополнительные возможности, которые банки предлагают вместе с услугами эквайринга. Это могут быть функция печати любой информации на чеке (купонов, анонсов, контактов, логотипов) или вывода любого изображения на экран, перевод чаевых через терминал на карту официанта без налогов, различные системы лояльности.

Каждый банк пытается привлечь клиентов разнообразными программами лояльности – в виде скидок в торгово-сервисной сети, накопления баллов по определенным типам операций или кэш-бэка. Проблема в том, что программ слишком много и клиентам трудно их оценить. Хорошим примером может служить платежная система «Мир», у которой есть единый портал лояльности для продавцов и держателей карт. Клиенту не нужно иметь карты различных банков и помнить, какой картой в каком случае выгоднее пользоваться для получения скидок, баллов или кэш-бэка.

В любом случае, как бы вы ни ценили наличные деньги и устоявшиеся формы расчетов, жизнь требует перехода к новым технологиям. Компании, которые не захотят жить в новой реальности, будут терпеть убытки и рискуют потерять бизнес.