Три способа применения блокчейна в бизнесе
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Технология блокчейн получила известность главным образом благодаря криптовалюте. Однако эту технологию можно использовать и в традиционном бизнесе. Напомню, что блокчейн – это распределенная база данных, в которую заносится информация обо всех операциях, совершенных между сторонами – участниками какого-либо процесса. Записи из реестра видны всем участникам процесса, их невозможно удалить или незаметно изменить задним числом. С помощью технологии можно избавиться от посредников в бизнесе, а значит, сократить затраты, например, на оформление контрактов, а также исключить мошенничество. Блокчейн позволяет отслеживать все процессы в реальном времени и экономить на проверках.
Само внедрение технологии относительно недорого: пилотный проект в российской компании будет стоить от одного до нескольких десятков миллионов рублей. Но прежде руководство компании должно разобраться в основах технологии и понять, в каких именно бизнес-процессах блокчейн принесет наибольшую пользу. Крупной компании, скорее всего, будет нетрудно убедить всех партнеров и контрагентов подключиться к системе на базе блокчейна.
Первопроходцем в использовании блокчейна стал финансовый сектор. Это неудивительно: идею криптовалютных транзакций между кошельками можно легко перенести на традиционные банковские переводы. Трансграничные денежные переводы на базе блокчейна занимают минуты, тогда как через международную платежную систему SWIFT, особенно в случае отсутствия корреспондентских отношений между банками отправителя и получателя, транзакция может занять до трех рабочих дней. Блокчейн можно использовать и для проверки клиентов, и в перспективе – для отчетности перед регуляторами.
Консорциум европейских банков во главе со швейцарским UBS запустил блокчейн-платформу – в соответствии с новыми банковскими законами ЕС, которые вступили в силу в этом году и требуют от банков раскрывать больше данных и проводить более тщательные проверки клиентов и контрагентов.
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