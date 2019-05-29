Как заставить банк вернуть комиссию или штраф

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Предприниматели часто сталкиваются с тем, что банки, заподозрившие их в сомнительных операциях, не только блокируют счета, но и взимают внушительные штрафы или комиссии при закрытии этих счетов. Однако закон «О противодействии отмыванию доходов, добытых преступным путем, или финансированию терроризма» предусматривает меры контроля, которые банк может применить к предпринимателю, но штрафы и комиссии в перечень этих мер не входят.

Обычно события развиваются по такому сценарию: банк, заподозрив клиента в нарушении антиотмывочного закона, запрашивает документы, подтверждающие экономический смысл совершаемых операций. В перечень входят: описание деятельности предприятия; договор с контрагентами; сведения о средней численности сотрудников; документы об оплате аренды офиса и склада; платежные поручения об оплате налогов; копии документов, подтверждающих выплату зарплат работникам; справки об открытых счетах в иных банках и т. д. Банк требует предоставить документы в течение трех дней. На подготовку многих справок требуется не менее пяти рабочих дней, поэтому даже добросовестной организации собрать их в трехдневный срок невозможно. Между тем многие банки в своих тарифах (правилах) устанавливают так называемые заградительные штрафы и иные санкции за нарушение требований закона. Например, штраф за непредоставление (либо предоставление не в полном объеме) документов по запросу банка может составлять до 30% суммы остатка на расчетном счете клиента. И через три дня из остатка в 1 млн руб. на клиентском счете банк списывает 300 000 руб. штрафа.

Другой вариант развития событий (который может развиваться одновременно с первым) – клиенту банка звонит операционист, сообщает, что у банка имеются подозрения, что клиент нарушает закон, и предлагает закрыть счет. Клиент соглашается, приходит в банк, заполняет типовой бланк заявления о расторжении договора банковского счета и указывает реквизиты другого счета, на который необходимо перевести остаток средств. Однако на этот счет поступает заметно меньше денег, нежели оставалось на дату закрытия. Клиент неприятно удивлен. Выясняется, что в тарифах банка была предусмотрена комиссия в 10–30% за перевод денежных средств при закрытии счета. В заявлении о закрытии счета, которое клиенту предложил заполнить сотрудник банка, содержался пункт о том, что банк взимает комиссии в соответствии с тарифами (правилами). Но клиент не придал ему значения. Вывод: правила надо читать внимательно.

Что же делать, если такая ситуация все-таки произошла?