Технически это тоже стало приключением. Компании нужно было зарегистрироваться на портале https://trudvsem.ru/, создать личный кабинет с реквизитами, заполнить все поля и нажать кнопку «Подать сведения». И тут ждало еще два сюрприза. Первый – чтобы зарегистрироваться на сайте «Работа в России», требуется завести карточку компании на портале госуслуг. Второй – информацию о сокращении, увольнении и т. д. надо сообщать не позднее следующего рабочего дня после кадровой процедуры. Нарушения проходят по ст. 19.7 КоАПа – со штрафом до 500 руб. на должностное лицо и до 5000 руб. – на компанию. Вряд ли каждому работодателю удавалось справиться с задачей, но и со случаями наложения штрафов мы не сталкивались.