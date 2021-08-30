Как база вакансий «Работа в России» стала платформойИ что теперь делать работодателям
Весной прошлого года у работодателей появилась новая обязанность – сообщать на сайте «Работа в России» о важных кадровых событиях в России и наличии вакансий. Проект задумывался как временный – на период пандемии. Но в конце июня 2021 г. вышел новый закон, который сделал портал постоянным и обязательным. Почти для всех. Что и как компании должны были размещать на нем и что теперь придется делать?
Напомним, что в конце марта 2020 г. Минтруд обновил несколько форм отчетности, опубликовав их в новой информационной системе – общероссийской базе вакансий «Работа в России». Затем ведомство подготовило письмо для центров занятости, чтобы они наладили взаимодействие с работодателями по вопросу регистрации на новом сайте. Сами формы позднее отменили, но появился перечень информации, которую надо размещать на портале. Таким нетривиальным способом у работодателей внезапно появилась новая задача.
Официально в нормативных актах не было требования регистрироваться на портале. Ссылка шла лишь на ст. 25 федерального закона о занятости, которая требует информировать службы занятости о движении кадров. В частности, надо было публиковать информацию о сокращениях и возможных увольнениях, переводах на неполный день или удаленный труд, остановке производства, предстоящей ликвидации и т. д. А также – сообщать об открытых вакансиях. В итоге в апреле 2020 г. появилось постановление правительства № 486 о том, что все эти меры временные – приняты из-за пандемии. Срок установили до 31 декабря 2020 г., затем продлили до 31 марта этого года.
Технически это тоже стало приключением. Компании нужно было зарегистрироваться на портале https://trudvsem.ru/, создать личный кабинет с реквизитами, заполнить все поля и нажать кнопку «Подать сведения». И тут ждало еще два сюрприза. Первый – чтобы зарегистрироваться на сайте «Работа в России», требуется завести карточку компании на портале госуслуг. Второй – информацию о сокращении, увольнении и т. д. надо сообщать не позднее следующего рабочего дня после кадровой процедуры. Нарушения проходят по ст. 19.7 КоАПа – со штрафом до 500 руб. на должностное лицо и до 5000 руб. – на компанию. Вряд ли каждому работодателю удавалось справиться с задачей, но и со случаями наложения штрафов мы не сталкивались.