Известны случаи, когда в качестве подарка вендоры предлагали чиновникам билеты на финал чемпионата мира по футболу, а некоторые китайские компании оплачивали перелеты и гостиницы не только членам делегаций, но и их близким родственникам. 99% коррупционных кейсов конфиденциальны, общественность о них не знает. Но фактически каждая третья компания попадается на случаях коррупции.