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Каким требованиям зарубежных партнеров и клиентов должны соответствовать российские компании

Что такое комплаенс-контроль и зачем российским компаниям его внедрять
Михаил Рыбчинский , вице-президент ГК Sitronics по продажам и операционной деятельности

Зарубежные поставщики все чаще требуют от отечественных контрагентов, чтобы те соответствовали международным стандартам в соблюдении законов, финансовом контроле, управлении производством и коммуникациях. Стандарты отличаются в зависимости от компании и отрасли. Например, банки предъявляют дополнительные требования, связанные с хранением финансовой информации (PSD2 или PCI-DSS).

Но есть и общие базовые правила, которые надо соблюдать всем российским компаниям, дабы не поставить под угрозу сотрудничество с западными вендорами.

1. Антикоррупционные правила. Касаются не только запрета на взятки и участие в коррупционных схемах, но также регулируют правила взаимодействия с госслужащими (Public National Official) или сотрудниками организаций с госучастием (Government Official). Эти правила регулируют максимальные суммы на развлечения (включая бизнес-обеды) и подарки.

Известны случаи, когда в качестве подарка вендоры предлагали чиновникам билеты на финал чемпионата мира по футболу, а некоторые китайские компании оплачивали перелеты и гостиницы не только членам делегаций, но и их близким родственникам. 99% коррупционных кейсов конфиденциальны, общественность о них не знает. Но фактически каждая третья компания попадается на случаях коррупции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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