Каким требованиям зарубежных партнеров и клиентов должны соответствовать российские компанииЧто такое комплаенс-контроль и зачем российским компаниям его внедрять
Зарубежные поставщики все чаще требуют от отечественных контрагентов, чтобы те соответствовали международным стандартам в соблюдении законов, финансовом контроле, управлении производством и коммуникациях. Стандарты отличаются в зависимости от компании и отрасли. Например, банки предъявляют дополнительные требования, связанные с хранением финансовой информации (PSD2 или PCI-DSS).
Но есть и общие базовые правила, которые надо соблюдать всем российским компаниям, дабы не поставить под угрозу сотрудничество с западными вендорами.
1. Антикоррупционные правила. Касаются не только запрета на взятки и участие в коррупционных схемах, но также регулируют правила взаимодействия с госслужащими (Public National Official) или сотрудниками организаций с госучастием (Government Official). Эти правила регулируют максимальные суммы на развлечения (включая бизнес-обеды) и подарки.
Известны случаи, когда в качестве подарка вендоры предлагали чиновникам билеты на финал чемпионата мира по футболу, а некоторые китайские компании оплачивали перелеты и гостиницы не только членам делегаций, но и их близким родственникам. 99% коррупционных кейсов конфиденциальны, общественность о них не знает. Но фактически каждая третья компания попадается на случаях коррупции.