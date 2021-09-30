Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как избавиться от неэффективного совладельца по закону и без ущерба для компании

В 2021 г. исключить партнера из бизнеса стало сложнее. Почему?
Елена Ершова , эксперт «Актион право» (входит в группу «Актион»)

Когда партнеры начинают бизнес, делить им нечего. Нет активов, ресурсов, возможностей. Бизнес растет, ситуация меняется, партнеры меняют свой взгляд на ведение бизнеса. Возникают конфликтные ситуации: один открывает параллельный бизнес и уводит клиентов, другой начинает спорить по любым управленческим решениям, третий намеренно препятствует бизнес-процессам компании. Культура обговаривать важные моменты на старте еще не сформировалась, предприниматели предпочитают начать совместный бизнес, а проблемы решать по мере их поступления.

Компаниям сложно избавиться от неэффективного партнера. По закону участники, которые владеют более 10% долей, могут исключить другого участника из общества. Это правило действует и для ООО, и для акционерных обществ. Появилось оно давно, но работает плохо.

По закону, чтобы исключить участника, нужны веские причины. Участника можно исключить из общества за существенный вред и грубое нарушение. Формулировки из законов не дают четких критериев, какое нарушение может считаться грубым. Обычно под ним понимается что-то глобальное. Действия, которые обязательно должны затруднить деятельность компании. Но такие нарушения в обычной жизни происходят редко. Чаще участник мешает тем, что не приходит на общее собрание или затягивает подсчет голосов на нем. Такие действия не грубое нарушение и не основание исключать из общества.

К тому же законы не учитывают, в каких именно обстоятельствах участник совершил нарушение. В ст. 10 закона об обществах с ограниченной ответственностью и ст. 67 Гражданского кодекса сказано, что исключить участника можно, если он причинил вред интересам общества или по его вине появились убытки. Нет четких критериев, как именно человек нанес вред: намеренно или нет. Но в то же время важные решения для ООО принимаются большинством голосов. Значит, почти любое неисполнение обязанностей участника, даже по уважительной причине, может стать основанием его исключить.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных