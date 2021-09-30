Как избавиться от неэффективного совладельца по закону и без ущерба для компанииВ 2021 г. исключить партнера из бизнеса стало сложнее. Почему?
Когда партнеры начинают бизнес, делить им нечего. Нет активов, ресурсов, возможностей. Бизнес растет, ситуация меняется, партнеры меняют свой взгляд на ведение бизнеса. Возникают конфликтные ситуации: один открывает параллельный бизнес и уводит клиентов, другой начинает спорить по любым управленческим решениям, третий намеренно препятствует бизнес-процессам компании. Культура обговаривать важные моменты на старте еще не сформировалась, предприниматели предпочитают начать совместный бизнес, а проблемы решать по мере их поступления.
Компаниям сложно избавиться от неэффективного партнера. По закону участники, которые владеют более 10% долей, могут исключить другого участника из общества. Это правило действует и для ООО, и для акционерных обществ. Появилось оно давно, но работает плохо.
По закону, чтобы исключить участника, нужны веские причины. Участника можно исключить из общества за существенный вред и грубое нарушение. Формулировки из законов не дают четких критериев, какое нарушение может считаться грубым. Обычно под ним понимается что-то глобальное. Действия, которые обязательно должны затруднить деятельность компании. Но такие нарушения в обычной жизни происходят редко. Чаще участник мешает тем, что не приходит на общее собрание или затягивает подсчет голосов на нем. Такие действия не грубое нарушение и не основание исключать из общества.
К тому же законы не учитывают, в каких именно обстоятельствах участник совершил нарушение. В ст. 10 закона об обществах с ограниченной ответственностью и ст. 67 Гражданского кодекса сказано, что исключить участника можно, если он причинил вред интересам общества или по его вине появились убытки. Нет четких критериев, как именно человек нанес вред: намеренно или нет. Но в то же время важные решения для ООО принимаются большинством голосов. Значит, почти любое неисполнение обязанностей участника, даже по уважительной причине, может стать основанием его исключить.