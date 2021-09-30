К тому же законы не учитывают, в каких именно обстоятельствах участник совершил нарушение. В ст. 10 закона об обществах с ограниченной ответственностью и ст. 67 Гражданского кодекса сказано, что исключить участника можно, если он причинил вред интересам общества или по его вине появились убытки. Нет четких критериев, как именно человек нанес вред: намеренно или нет. Но в то же время важные решения для ООО принимаются большинством голосов. Значит, почти любое неисполнение обязанностей участника, даже по уважительной причине, может стать основанием его исключить.