Росстат: большинство россиян с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве
Большая часть россиян с зарплатой от 1 млн руб. работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, всего число граждан с такой зарплатой превысило в этом году 45 000 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Исследование, которое не затронуло малый бизнес, проводилось в апреле среди 95 400 организаций с численностью работников 28,4 млн человек. По данным Росстата, число россиян с зарплатой от 1 млн руб. на апрель составило 45 428 человек, что почти в два раза больше, чем двумя годами ранее.
В текущем году в Москве такую зарплату получали 28 097 человек, что составляет 62% от всех таких работников в стране. Затем по числу «миллионеров» в списке следует Санкт-Петербург и Московская область, где зафиксировали 3800 и 3300 таких работников соответственно. Менее 1000 человек с зарплатой выше 1 млн руб. работает в Свердловской области, еще 777 граждан проживают в Татарстане. По данным Росстата, россиян с такими зарплатами можно найти во всех регионах РФ, кроме двух – в этом году ими стали Еврейская автономная область и Калмыкия.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве РФ писали в июле, что зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 000 руб. – в апреле ее уровень достиг 99 400 руб.