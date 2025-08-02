Росстат: большинство россиян с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве

В текущем году в Москве такую зарплату получали 28 097 человек, что составляет 62% от всех таких работников в стране. Затем по числу «миллионеров» в списке следует Санкт-Петербург и Московская область, где зафиксировали 3800 и 3300 таких работников соответственно. Менее 1000 человек с зарплатой выше 1 млн руб. работает в Свердловской области, еще 777 граждан проживают в Татарстане. По данным Росстата, россиян с такими зарплатами можно найти во всех регионах РФ, кроме двух – в этом году ими стали Еврейская автономная область и Калмыкия.