Издатели и продавцы назвали самые популярные в России книги десятилетия

В прошлом году впервые за десять лет рейтинг самых популярных книг на «Литресе» возглавила не электронная, а аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев, добавив, что также впервые лидером продаж стало произведение в жанре нон-фикшн. Всего на «Литресе» эту книгу в прошлом году купили 46 000 раз. Самой продаваемой книгой «Эксмо-АСТ» по итогам 2019 г. стал дебютный роман «Мятная сказка» 25-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного. За прошлый год было продано 240 000 экземпляров этой книги.