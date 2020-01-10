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Издатели и продавцы назвали самые популярные в России книги десятилетия

Лидеры – антиутопия «1984», повесть «Вино из одуванчиков» и эротический роман «50 оттенков серого»
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» и лидер на рынке электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные книги и авторов прошедшего десятилетия (данные предоставлены «Ведомостям» самими компаниями).

Самыми продаваемыми книгами «Эксмо-АСТ» (учитывались данные по всем каналам продаж и форматам книг, включая электронные и аудиокниги) стали роман-антиутопия Джоржда Оруэлла «1984» и повесть Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков». Обе книги были написаны еще в середине ХХ в. и уже стали классикой мировой художественной литературы. Всего в период с 2010 по 2019 г. было продано по 1,8 млн экземпляров каждой из них. 

Один из лидеров продаж за десять лет в России – роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» /АСТ

Лидером среди электронных книг, по данным «Литреса», стал современный эротический роман «50 оттенков серого» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс, выпущенный в 2011 г. За последние 10 лет этот роман трижды становился самой продаваемой на «Литресе» по итогам года книгой – в 2012, 2013, 2014 гг. Всего в 2010–2019 гг. было продано около 90 000 экземпляров этой книги. На втором месте среди самых популярных электронных книг десятилетия – дебютный роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» (более 80 000 экземпляров), на третьем – книга американского нейробиолога Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (более 75 000 экземпляров).

Самые продаваемые на «Литресе» книги по итогам 2019 года

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В прошлом году впервые за десять лет рейтинг самых популярных книг на «Литресе» возглавила не электронная, а аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев, добавив, что также впервые лидером продаж стало произведение в жанре нон-фикшн. Всего на «Литресе» эту книгу в прошлом году купили 46 000 раз. Самой продаваемой книгой «Эксмо-АСТ» по итогам 2019 г. стал дебютный роман «Мятная сказка» 25-летнего писателя из Мурманска Александра Полярного. За прошлый год было продано 240 000 экземпляров этой книги.

Отличаются предпочтения читателей бумажных и электронных книг и по авторам. Так, за минувшее десятилетие «уверенное лидерство» по продажам книг удерживает один и тот же автор – Дарья Донцова, рассказал «Ведомостям» президент и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ», контролирующий акционер «Литреса» Олег Новиков. Всего с 2010 по 2019 г. «Эксмо-АСТ» издало более 200 книг Донцовой (в том числе детективы, детские повести и кулинарные книги), общее количество проданных экземпляров составило более 25 млн.

«Хоть многие и считают детектив низким жанром, цифры говорят об обратном», – констатировал Новиков.

Лидером продаж книг в электронном формате стал писатель Борис Акунин. В 2010–2019 гг. «Литресом» было продано более 1 млн экземпляров произведений этого автора. 

В 2018 г. весь книжный рынок (включая бумажные, электронные и аудиокниги), по данным «Эксмо-АСТ», составил 86 млрд руб. В 2019 г. он вырос на 7–8%, говорит Олег Новиков. Он отмечает, что одним из основных драйверов роста стали произведения в жанре нон-фикшн. 

Продажи электронных книг в 2018 г. составили 4,8 млрд руб., в 2019 г. этот рынок, по данным «Литреса», перешагнул отметку в 6,5 млрд руб. Этому способствовал рост продаж аудиокниг, спрос на которые в ближайшие годы будет только расти, заявлял ранее в интервью «Ведомостям» Новиков.

«По итогам 2019 г. их продажи превысят 1 млрд руб., или 1,5% от всего рынка, к 2021–2022 гг. этот показатель имеет все шансы увеличиться до 6%», – прогнозирует Новиков.

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