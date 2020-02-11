РСПП просит правительство пересмотреть отношение к единой системе ТВ-трансляций в интернете

Законопроект о единой системе онлайн-телетрансляция внесли в июле в Госдуму Леонид Левин, который занимал на тот момент пост председателя комитета по информационной политике (сейчас — замруководителя аппарата правительства) и его заместитель Сергей Боярский. Уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, предстоит выбрать до 1 марта 2020 г. Роскомнадзору. Стать ею сможет только та компания, у которой уже заключены договоры с большинством (не менее двух третей) каналов, а доля иностранного участия в ней не может превышать 20%.