РСПП просит правительство пересмотреть отношение к единой системе ТВ-трансляций в интернете
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой скорректировать официальный отзыв правительства на законопроект о единой системе трансляции федеральных телеканалов в интернете. Также обращение главы РСПП было направлено новому главе комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну. В нем Шохин просит парламентария организовать обсуждение поправок в законопроект. Оба письма датированы 7 февраля, «Ведомости» ознакомились с их копиями. Ответственный секретарь комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям Вячеслав Судьин подтвердил «Ведомостям» подлинность обращений.
Законопроект о единой системе онлайн-телетрансляция внесли в июле в Госдуму Леонид Левин, который занимал на тот момент пост председателя комитета по информационной политике (сейчас — замруководителя аппарата правительства) и его заместитель Сергей Боярский. Уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, предстоит выбрать до 1 марта 2020 г. Роскомнадзору. Стать ею сможет только та компания, у которой уже заключены договоры с большинством (не менее двух третей) каналов, а доля иностранного участия в ней не может превышать 20%.