Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда киноДва года назад чиновник добился контроля над этим фондом
Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. В совет Фонда кино входят режиссеры, продюсеры, руководители медиахолдингов, чиновники. Именно этот совет утверждает список фильмов, которые получают деньги фонда. В 2019 г. фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб. Подавляющее большинство отечественных картин, которые выходят в кинотеатрах, частично сняты на бюджетные деньги.
Также правительство сменило три из пяти членов попечительского совета фонда — он осуществляет надзор за деятельностью организации, за соблюдением ею законодательства. Так, из попечительского совета фонда исключены бывший министр культуры Владимир Мединский (сейчас помощник президента России по культуре), бывший министр связи Константин Носков и бывший руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.