Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. В совет Фонда кино входят режиссеры, продюсеры, руководители медиахолдингов, чиновники. Именно этот совет утверждает список фильмов, которые получают деньги фонда. В 2019 г. фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб. Подавляющее большинство отечественных картин, которые выходят в кинотеатрах, частично сняты на бюджетные деньги.