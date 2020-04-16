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Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Два года назад чиновник добился контроля над этим фондом
Мария Истомина Ксения Болецкая
Владимир Мединский рассчитывал влиять на госполитику в области кино и после отставки с поста министра /Евгений Разумный / Ведомости

Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. В совет Фонда кино входят режиссеры, продюсеры, руководители медиахолдингов, чиновники. Именно этот совет утверждает список фильмов, которые получают деньги фонда. В 2019 г. фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб. Подавляющее большинство отечественных картин, которые выходят в кинотеатрах, частично сняты на бюджетные деньги.

Также правительство сменило три из пяти членов попечительского совета фонда — он осуществляет надзор за деятельностью организации, за соблюдением ею законодательства. Так, из попечительского совета фонда исключены бывший министр культуры Владимир Мединский (сейчас помощник президента России по культуре), бывший министр связи Константин Носков и бывший руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных