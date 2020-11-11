«Газпром-Медиа» вышел из капитала онлайн-кинотеатра Start

«Газпром-Медиа» вышел из капитала онлайн-кинотеатра StartДолю медиахолдинга выкупили основатели видеосервиса — генпродюсеры Yellow, Black&White
«Газпром-Медиа» вышел из состава совладельцев онлайн-кинотеатра Start, следует из данных ЕГРЮЛ. Через кипрскую компанию медиахолдинг контролировал 26% компании-владельца видеосервиса — ООО «Старт Медиа». С 5 ноября эта доля принадлежит ООО «Фильмы навсегда», которой на паритетных началах владеют основатели и генпродюсеры Yellow, Black&White (YBW) Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Виталий Шляппо. Остальными 74% Start владеет ООО «Диджитал медиа холдинг», совладельцем которой в конце октября стала «дочка» «Мегафона» — «Мегалабс».
Первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Светлана Баланова подтвердила «Ведомостям» выход холдинга из капитала Start, объяснив это желанием «максимально сконцентрировать усилия на развитии собственной видеоплатформы Premier».
«На данном этапе развития рынка онлайн-кинотеатров в России мы не считаем необходимым инвестировать параллельно в два конкурирующих между собой ресурса. Мы сделали выбор в пользу дальнейшего развития Premier, бизнес-модель которого, основанная на синергии между собственными производственными компаниями, эфирным телевидением и видеосервисом, доказала свою эффективность. За год мы запустили 12 эксклюзивных проектов и видим, что наш контент популярен и востребован на российском и международном рынках», — добавила Баланова. Она отметила, что холдинг удовлетворен темпами развития Premier: за 2020 год его база платящих пользователей выросла в два раза. Также, по ее словам, Premier был переведен в июне этого года на собственную инфраструктуру и видеоплатформу.
Баланова отказалась раскрыть сумму сделки. Представитель YBW от комментариев отказался.
Продюсерская компания YBW больше 10 лет производила контент для СТС (принадлежит холдингу «СТС Медиа»), она получила известность благодаря выходившим в эфире канала сериалам — «Кухня» и «Отель “Элеон”». Среди ее проектов также фильмы-лидеры российского кинопроката «Последний богатырь», «Холоп». Основатели YBW запустили Start в октябре 2017 г. «Газпром-Медиа» стал совладельцем видеосервиса в мае 2018 г. Но сотрудничать с генпродюсерами YBW холдинг начал за несколько месяцев до этого, доверив им запуск нового развлекательного телеканала «Супер», который начал вещание в январе 2018 г.
Совокупная выручка онлайн-кинотеатров в 2019 г., по данным исследовательской компании J`son & Partners Consulting, составила 25,5 млрд руб. Долю Start аналитики при этом оценивают в 1,8%. Однако по данным самой компании, выручка Start в прошлом году составила около 1 млрд руб. (с учетом доходов от подписки и дистрибуции прав). С момента начала своей работы Start уже выпустил несколько оригинальных проектов — сериалы «Содержанки» (купил Amazon) и «Лучше, чем люди» (в партнерстве с «Первым каналом»), который приобрел Netflix.
В октябре 2020 г. стало известно, что генпродюсеры YBW больше не будут управлять «Супер». Выход «Газпром-Медиа» из капитала Start — вопрос времени, рассказывали собеседники «Ведомостей» в этом холдинге. При этом, по их словам, вопрос о дальнейшем сотрудничестве «Газпром-Медиа» с YBW пока остается открытым.