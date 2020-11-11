«Газпром-Медиа» вышел из капитала онлайн-кинотеатра Start

«На данном этапе развития рынка онлайн-кинотеатров в России мы не считаем необходимым инвестировать параллельно в два конкурирующих между собой ресурса. Мы сделали выбор в пользу дальнейшего развития Premier, бизнес-модель которого, основанная на синергии между собственными производственными компаниями, эфирным телевидением и видеосервисом, доказала свою эффективность. За год мы запустили 12 эксклюзивных проектов и видим, что наш контент популярен и востребован на российском и международном рынках», — добавила Баланова. Она отметила, что холдинг удовлетворен темпами развития Premier: за 2020 год его база платящих пользователей выросла в два раза. Также, по ее словам, Premier был переведен в июне этого года на собственную инфраструктуру и видеоплатформу.