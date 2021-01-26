Рынок наружной рекламы в 2020 году упал в России на четверть

В 2020 г. AdMetrix зафиксировала изменения в десятке лидеров российского рынка наружной рекламы. 1-е и 2-е места по-прежнему удерживают Russ Outdoor и компания Gallery. При этом с 2020 г. AdMetrix больше не выделяет как самостоятельные компании «Вера-Олимп» и «Лайсу диджитал» – в 2019 г. они занимали 3–4-е места, но в том же году стали частью группы Russ Outdoor. Это объединение позволило Russ Outdoor стать единственным из операторов первой десятки, который почти на 12% увеличил свою выручку по итогам 2020 г. – с 6,8 млрд руб. в 2019 г. до 7,6 млрд руб. в 2020 г.