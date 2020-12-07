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Zenith улучшил прогноз по рекламному рынку России на 2020 год

Падение рынка составит 4% по итогам года
Тимур Бордюг
Евгений Егоров / для Ведомостей

Российский рекламный рынок в 2020 г. упадет на 4%, а в 2021 г. ожидается рост на 7%, сообщило в обновленном прогнозе медиаагентство Zenith Worldwide. Предыдущая версия прогноза была опубликована в июле этого года. Тогда Zenith прогнозировал, что рекламный рынок по итогам 2020 г. упадет на 4,8%.

В Zenith объясняют замедление отрицательной динамики эффектом от прямой поддержки государством населения, а также концентрацией потребительской активности внутри страны. Росту рекламного рынка в 2021 г. будут способствовать большие спортивные события – Олимпиада и UEFA Euro, перенесенные на следующий год из-за-пандемии коронавируса, отмечает генеральный директор Zenith Russia Виктория Труханова.

В России отрицательная динамика рекламного рынка ниже, чем в среднем по миру, а темпы восстановления индустрии в 2021 г. выше, говорит она. Агентство оценивает падение мировой рекламной индустрии в 2020 г. в 7,5%, рост в 2021 г. в базовом сценарии составит 5,6%. По словам Трухановой, российский рекламный рынок в 2020 г. пострадал меньше, чем можно было ожидать в начале лета. Так, она называет большим успехом падение телерекламного сегмента на 6% по итогам года: в июле Zenith прогнозировал, что этот показатель составит 9,9%.

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В остальных сегментах рекламного рынка значимых улучшений не произошло. Наибольшее сокращение, по оценке Zenith, произошло в 2020 г. в наружной и транзитной рекламе (-15%), радиорекламе (-20%), рекламе в прессе (-40%), а также в новых медиа (-50%), к которым агентство причисляет в том числе indoor-рекламу (размещается внутри помещений) и рекламу в кинотеатрах.

Единственным сегментом, который покажет рост по итогам 2020 г., станет интернет-реклама (+4%). Однако интернет-площадки, привыкшие к двузначным темпам роста, вряд ли будут удовлетворены такой динамикой, указывает Труханова.

В 2021 г. Zenith ожидает роста в большинстве сегментов рекламного рынка. Исключение составят радиореклама, в которой прогнозируется падение на 2%, и реклама в прессе, где рост будет нулевым. Сегмент телерекламы увеличится на 2%, наружная и транзитная реклама — на 5%, новые медиа — на 5%. Самым динамичным сегментом остается интернет-реклама, которая вырастет на 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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