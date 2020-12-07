Zenith улучшил прогноз по рекламному рынку России на 2020 год

В России отрицательная динамика рекламного рынка ниже, чем в среднем по миру, а темпы восстановления индустрии в 2021 г. выше, говорит она. Агентство оценивает падение мировой рекламной индустрии в 2020 г. в 7,5%, рост в 2021 г. в базовом сценарии составит 5,6%. По словам Трухановой, российский рекламный рынок в 2020 г. пострадал меньше, чем можно было ожидать в начале лета. Так, она называет большим успехом падение телерекламного сегмента на 6% по итогам года: в июле Zenith прогнозировал, что этот показатель составит 9,9%.