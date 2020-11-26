В GroupM дали прогноз по восстановлению рекламного рынка

Остальные рекламные холдинги из первой пятерки пока не торопятся обновлять свои прогнозы на 2021 г., либо публикуют выборочные оценки отдельных сегментов рекламного рынка. Так, сентябрьский прогноз Dentsu Russia содержит два сценария. Оптимистичный предполагает рост всей рекламной индустрии на 9%, пессимистичный – на 6%. Согласно последнему прогнозу OMD OM Group, в следующем году объем телерекламного рынка вырастет на 4%, а рынка интернет-рекламы – на 10%. В Media Direction Group считают, что динамика рынка пока подтверждает более ранний прогноз группы: рост в сегменте телерекламы на уровне 5%, интернет-рекламы – 7%. В АДВ полагают, что рост ТВ-рынка может составить от 0% до 5%, объем рекламного рынка в сети увеличится на 10%. В последнем прогнозе Zenith Worldwide (Publicis Groupe) говорится о росте на 2% в сегменте ТВ и 11% в интернете. Обновить данные в Zenith обещают к концу года.