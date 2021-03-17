Режиссер фильма «Горько!» эксклюзивно снимет для НМГ сериалы и фильмы«Национальная медиа группа» подписала долгосрочный контракт с Жорой Крыжовниковым
Режиссер, продюсер и сценарист Андрей Першин, работающий под псевдонимом Жора Крыжовников, стал креативным продюсером кинопроизводственной «дочки» «Национальной медиа группы» (НМГ) – «НМГ студии». Об этом «Ведомостям» рассказали в НМГ, отметив, что контракт эксклюзивный. Крыжовников будет работать над созданием фильмов и сериалов для телеканала СТС и видеосервиса more.tv. Крыжовников это подтвердил, заявив, что сосредоточится на производстве «новых событийных проектов». Раскрыть условия контракта, а также назвать конкретные проекты, над которыми будет работать Крыжовников, стороны отказались. В беседе с «Ведомостями» Крыжовников лишь отметил, что «контракт достаточно длительный».
«НМГ студия» создана осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы. Ее единственным владельцем является НМГ, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Среди проектов «НМГ студии» фильмы «Вторжение», «Спутник», сериалы «Чики» и «Псих» для more.tv и т. д. В июне 2019 г. президентом компании стал заместитель гендиректора НМГ по развлекательному телевидению Вячеслав Муругов.