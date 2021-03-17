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Режиссер фильма «Горько!» эксклюзивно снимет для НМГ сериалы и фильмы

«Национальная медиа группа» подписала долгосрочный контракт с Жорой Крыжовниковым
Мария Истомина
У Крыжовникова достаточно нестандартный подход к проектам /PhotoXPress

Режиссер, продюсер и сценарист Андрей Першин, работающий под псевдонимом Жора Крыжовников, стал креативным продюсером кинопроизводственной «дочки» «Национальной медиа группы» (НМГ) – «НМГ студии». Об этом «Ведомостям» рассказали в НМГ, отметив, что контракт эксклюзивный. Крыжовников будет работать над созданием фильмов и сериалов для телеканала СТС и видеосервиса more.tv. Крыжовников это подтвердил, заявив, что сосредоточится на производстве «новых событийных проектов». Раскрыть условия контракта, а также назвать конкретные проекты, над которыми будет работать Крыжовников, стороны отказались. В беседе с «Ведомостями» Крыжовников лишь отметил, что «контракт достаточно длительный».

«НМГ студия» создана осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы. Ее единственным владельцем является НМГ, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». Среди проектов «НМГ студии» фильмы «Вторжение», «Спутник», сериалы «Чики» и «Псих» для more.tv и т. д. В июне 2019 г. президентом компании стал заместитель гендиректора НМГ по развлекательному телевидению Вячеслав Муругов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных