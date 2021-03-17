Режиссер фильма «Горько!» эксклюзивно снимет для НМГ сериалы и фильмы

Режиссер, продюсер и сценарист Андрей Першин, работающий под псевдонимом Жора Крыжовников, стал креативным продюсером кинопроизводственной «дочки» «Национальной медиа группы» (НМГ) – «НМГ студии». Об этом «Ведомостям» рассказали в НМГ, отметив, что контракт эксклюзивный. Крыжовников будет работать над созданием фильмов и сериалов для телеканала СТС и видеосервиса more.tv. Крыжовников это подтвердил, заявив, что сосредоточится на производстве «новых событийных проектов». Раскрыть условия контракта, а также назвать конкретные проекты, над которыми будет работать Крыжовников, стороны отказались. В беседе с «Ведомостями» Крыжовников лишь отметил, что «контракт достаточно длительный».