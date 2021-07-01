Создатель фильма «Петровы в гриппе» будет приоритетно снимать сериалы для ivi

Онлайн-кинотеатр ivi был запущен в 2010 г. бывшим финансистом Олегом Тумановым, по данным «ТМТ консалтинга», занимает 32% рынка видеосервисов по итогам 2020 г. Кинокомпания Hype Film основана продюсерами Ильей Стюартом и Мурадом Османном в 2011 г. В 2018 г. к ним присоединился продюсер Павел Буря. Сейчас у Стюарта, Османна и Бури по 30% в юрлице кинокомпании – ООО «Хайп фильм», еще 10% принадлежит ее гендиректору Илье Джинчарадзе, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Hype Film известна прежде всего как производитель фильмов режиссера Кирилла Серебренникова – «Ученик», «Лето» и его новой картины «Петровы в гриппе». Эта лента была поддержана фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», она вошла в основной конкурс Международного Каннского фестиваля 2021.