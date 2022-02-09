Сергей Светлаков инвестировал в золото

ГРК «Территория» была учреждена в октябре 2021 г. Среди видов ее деятельности, указанных при регистрации, управление холдинг-компаниями и финансово-промышленными группами, а также деятельность головных офисов. На тот момент ее единственным владельцем была латвийская Cloudberry CCP. 21 января этого года у компании изменился состав учредителей: доля Cloudberry CCP была сокращена до 12%, а крупнейшим акционером стала кипрская Besancon Limited (29,08%, она на 69% принадлежит компании с Виргинских островов), 21% у ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат», остальные владельцы – физические лица. 31 декабря «Территория» стала владельцем ООО «Туринская ГРК».