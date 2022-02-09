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Сергей Светлаков инвестировал в золото

Известный актер и продюсер стал совладельцем горнорудной компании
Мария Истомина Василий Милькин Галина Казакулова
Доход Сергея Светлакова с акций «Территории» может составлять до $160 000 в год / Вадим Тараканов / ТАСС

Актер и продюсер Сергей Светлаков стал миноритарием ООО «Горнорудная компания «Территория», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». С конца января ему принадлежит 2,3% этой компании. Через свою «дочку» «Территория» владеет лицензией на медно-золотое месторождение в Свердловской области, где родился Светлаков. Сам он отказался как-либо комментировать свое участие в капитале «Территории».

ГРК «Территория» была учреждена в октябре 2021 г. Среди видов ее деятельности, указанных при регистрации, управление холдинг-компаниями и финансово-промышленными группами, а также деятельность головных офисов. На тот момент ее единственным владельцем была латвийская Cloudberry CCP. 21 января этого года у компании изменился состав учредителей: доля Cloudberry CCP была сокращена до 12%, а крупнейшим акционером стала кипрская Besancon Limited (29,08%, она на 69% принадлежит компании с Виргинских островов), 21% у ООО «Енисейский горно-обогатительный комбинат», остальные владельцы – физические лица. 31 декабря «Территория» стала владельцем ООО «Туринская ГРК».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных