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Убыточный образовательный холдинг VK стал лидером EdTech-рынка

Суммарная выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2021 год выросла на 70% до 73 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Skillbox Limited объединяет крупнейших игроков в сегменте дополнительного образования / PIXABAY

Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, контролируемый VK (ранее Mail.ru Group), по итогам 2021 г. стал лидером российского EdTech-рынка, следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. 3 марта VK обнародовала свою финансовую отчетность по МСФО, из которой следует, что выручка холдинга Skillbox за прошедший год составила 10,4 млрд руб.

Это больше, чем у других крупных EdTech-компаний. К примеру, онлайн-школы английского языка Skyeng и ее детского подразделения Skysmart, выручка которых в 2021 г., по данным Smart Ranking, составила 6 млрд и 4 млрд руб. соответственно, а также сервиса дополнительного профессионального образования «Яндекса» – «Яндекс.Практикум» (3,4 млрд руб.). Суммарная выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2021 г., по оценке Smart Ranking, составила 73 млрд руб., что на 70% больше, чем за 2020 г. (43,8 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных