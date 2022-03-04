Убыточный образовательный холдинг VK стал лидером EdTech-рынка

Убыточный образовательный холдинг VK стал лидером EdTech-рынкаСуммарная выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2021 год выросла на 70% до 73 млрд рублей
Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, контролируемый VK (ранее Mail.ru Group), по итогам 2021 г. стал лидером российского EdTech-рынка, следует из данных исследовательского агентства Smart Ranking. 3 марта VK обнародовала свою финансовую отчетность по МСФО, из которой следует, что выручка холдинга Skillbox за прошедший год составила 10,4 млрд руб.
Это больше, чем у других крупных EdTech-компаний. К примеру, онлайн-школы английского языка Skyeng и ее детского подразделения Skysmart, выручка которых в 2021 г., по данным Smart Ranking, составила 6 млрд и 4 млрд руб. соответственно, а также сервиса дополнительного профессионального образования «Яндекса» – «Яндекс.Практикум» (3,4 млрд руб.). Суммарная выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2021 г., по оценке Smart Ranking, составила 73 млрд руб., что на 70% больше, чем за 2020 г. (43,8 млрд руб.).