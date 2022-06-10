«Женщина в состоянии развода»: кто сказал, что нужен муж?

Так давно заведено: уступив в конкуренции за большой экран, жанры перебираются на малый. Детективы, триллеры в эмиграции освоились, похорошели, и ровно то же самое происходит с романтической комедией, которую все реже встретишь в киноафише. Ромком неоднократно хоронили – в том числе по причинам «патриархальности» и груза клише. Но при должном уходе и замене ряда деталей сюжетный двигатель работает эффективно, как в те же 1980-е. Доказано сериалом «Женщина в состоянии развода» режиссеров-дебютантов Дмитрия Гайтяна и Ольги Сафроновой, который стартовал на видеосервисе Kion 9 июня.