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Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России

Sony предложили в добровольном порядке ответить на претензии граждан до конца октября
Марина Царева Для Ведомостей
Любители игровых приставок требуют от Sony десятки миллионов рублей за уход из России / Britta Pedersen / DPA / ТАСС

Хорошевский районный суд Москвы принял решение возбудить гражданское дело по иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Это следует из определения о принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству (есть у «Ведомостей»). В нем говорится, что ответчикам предложено направить письменные возражения на исковое заявление до 31 октября. На эту же дату назначена сама досудебная подготовка к делу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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