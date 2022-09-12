Суд принял к рассмотрению первый коллективный иск игроков PlayStation из-за ухода компании из России

Хорошевский районный суд Москвы принял решение возбудить гражданское дело по иску 28 человек к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (подразделение компании в Лондоне) и к московскому офису Sony. Это следует из определения о принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству (есть у «Ведомостей»). В нем говорится, что ответчикам предложено направить письменные возражения на исковое заявление до 31 октября. На эту же дату назначена сама досудебная подготовка к делу.