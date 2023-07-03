Мужчины хотят видеть в качестве киногероев патриотов-одиночек

Мужчины хотят видеть в качестве киногероев патриотов-одиночекЖенщин интересуют сюжеты про сильных, красивых и импульсивных семьянинов
Мужчины и женщины по-разному видят ценностный портрет ожидаемого российского киногероя. Первые хотят смотреть фильмы про героев-одиночек, для которых главное в жизни – это родина и патриотизм. Женскую часть киносмотрящей аудитории интересуют сюжеты, где у героя есть семья, а сам он обладает такими качествами, как сила, красота, и ему при этом не чужды импульсивность и чувственность. Это следует из данных совместного исследования «Киногерой поколений» холдинга «Цифровое телевидение» и Института современных медиа.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 16 по 23 июня. В нем принимали участие горожане в возрасте 14–60 лет, которые смотрят кино не реже раза в месяц. Всего в опросе приняло участие 1600 респондентов. Это уже второй подобный опрос, первый организаторы проводили в 2022 г.
Для большинства опрошенных совершенно не важен пол главного героя, так ответили 54%. Доля выбравших такой вариант ответа по сравнению с опросом 2022 г. снизилась на 4 п. п. А вот количество тех, кто хотел бы видеть в качестве основного персонажа российского фильма мужчину, наоборот, выросло с 30 до 35%. Сюжетная линия с героиней интересна лишь 11% респондентов (в 2022 г. – 10%).
Проявили солидарность респонденты и в вопросе возраста главного героя, 49% хотели бы видеть на экране человека среднего возраста. При этом молодежь (респонденты в возрасте 18–24 лет) интересуют фильмы про молодых людей и подростков. В целом у молодых иной портрет героя. Наличие у персонажа семьи и детей и патриотического настроя оказалось для них не столь значимо, как стремление к саморазвитию и личностному росту, о котором заявили 35% респондентов. Это наиболее популярный ответ на вопрос о ценностях героя фильма в данной возрастной категории.
Как и годом ранее, самые популярные у россиян сферы занятости для современного киногероя – военная служба и полиция. Доля считающих, что герой кино должен быть военным или полицейским, за год выросла с 29 до 32%. Количество тех, кто видит героя рабочим, снизилось на 1 п. п. до 28%. Третью строчку разделили медработники и бизнесмены, фильмы про них хотят смотреть 17% респондентов. А вот деятели науки переместились со 2-го на 4-е место – сюжеты, в основе которых заложена их профессиональная деятельность, интересны лишь 16% опрошенных. Фильмы про спортсменов интересуют только 14% участников опроса.
Киноожидания россиян в любом случае связаны с тем продуктом, к которому они привыкли, объясняет социальный психолог Алексей Рощин. В России подавляющее большинство массового кино выпускается с госучастием, а потому в некоторые из них десятилетиями закладывались нужные государству образы и смыслы.
«Кино злоупотребляло нарративом про человека в форме, причем еще с советского времени. Такого героя мы видим с 80-х гг. – военный, милиционер. В 90-е от этого немного отошли, а сейчас вернулись», – говорит Рощин.
По его словам, не нов и образ «патриота-одиночки». Таким, напоминает он, является, например, Данила Багров из культового «Брата».
Зритель ассоциирует себя с главным героем и примеряет на себя его нравственную позицию, именно с этим связано то, что для людей старшего поколения более характерны ценности, связанные с патриотизмом и нравственным долгом, а для молодого – тема самореализации, сказала «Ведомостям» психолог Анна Крючкова.
«Последние лет двадцать тенденции, связанные с темой личностного роста, того, что каждый человек несет ответственность за свое личное счастье и благополучие, здорового, не патологического эгоизма, усиливаются. Современный человек понимает свою ответственность за собственное психическое благополучие», – говорит Крючкова.
Старшее же поколение, по ее словам, своей устойчивости добивалось именно за счет коллективных институтов. При этом психолог подчеркивает, что такие тенденции присущи людям не только в России, но и в других странах.