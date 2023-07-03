Мужчины хотят видеть в качестве киногероев патриотов-одиночек

Как и годом ранее, самые популярные у россиян сферы занятости для современного киногероя – военная служба и полиция. Доля считающих, что герой кино должен быть военным или полицейским, за год выросла с 29 до 32%. Количество тех, кто видит героя рабочим, снизилось на 1 п. п. до 28%. Третью строчку разделили медработники и бизнесмены, фильмы про них хотят смотреть 17% респондентов. А вот деятели науки переместились со 2-го на 4-е место – сюжеты, в основе которых заложена их профессиональная деятельность, интересны лишь 16% опрошенных. Фильмы про спортсменов интересуют только 14% участников опроса.