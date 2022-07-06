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Россияне рассказали, каких героев желали бы видеть в отечественном кино

30% кинозрителей хотели бы смотреть фильмы о мужчинах, лишь 10% – о женщинах
Мария Истомина Екатерина Гробман
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Большинство россиян (62%), регулярно проводящих досуг за просмотром фильмов, хотели бы видеть в кино героев, близких к реальной жизни, следует из данных совместного исследования Института современных медиа, медиахолдинга «Цифровое телевидение» и государственного Фонда кино, которое было подготовлено к Российской креативной неделе. Его результаты есть в распоряжении «Ведомостей». Исследование проводилось методом онлайн-опроса в июне 2022 г. Всего в нем приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из разных городов России.

Для подавляющей части респондентов (59%) пол героя не имеет значения. Но среди опрошенных, у которых есть предпочтения, 30% хотели бы видеть героем современного российского фильма мужчину, 10% – женщину. Судя по опросу, самыми востребованными профессиями персонажей сегодня стали военный и рабочий (их назвали по 29% респондентов, но можно было выбирать сразу несколько вариантов ответа). Среди других популярных сфер занятости киногероев оказались также наука (20%), медицина (19%), бизнес (16%), спорт (13%) и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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