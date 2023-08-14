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Россияне заинтересовались исторической прозой и книгами о мифах

Вырос спрос на книги о Гражданской и Великой Отечественной войнах и сборники славянских мифов
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Вырос спрос на литературу об исторических событиях и национальных корнях, следует из данных книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России сеть «Читай-город – Буквоед»). За январь-июнь 2023 г. в этой сети продажи исторической прозы выросли на 11% (на 3,2 млн руб.) к аналогичному периоду 2022 г., а изданий по мифологии и фольклору было реализовано на 22% больше (на 3,3 млн руб.).

В сегмент исторической прозы «Читай-город» включает художественные произведения, действие которых разворачивается на фоне реальных исторических событий, пояснил его представитель. Например, первое и второе место по продажам в этом сегменте в первом полугодии у сети заняли романы Алексея Иванова «Бронепароходы» (о развитии российского речного флота во время Гражданской войны) и «Сердце Пармы» (о покорении Великой Перми Москвой в XV в.). На третьем месте оказалась впервые опубликованная еще в 1957 г. повесть фронтовика Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», в которой рассказывается о форсировании советскими войсками Днепра в 1943 г. На четвертой позиции – роман «Тайна одной саламандры» Дмитрия Миропольского, а на пятой – роман «Честь имею» Валентина Пикуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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