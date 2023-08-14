Россияне заинтересовались исторической прозой и книгами о мифах

В сегмент исторической прозы «Читай-город» включает художественные произведения, действие которых разворачивается на фоне реальных исторических событий, пояснил его представитель. Например, первое и второе место по продажам в этом сегменте в первом полугодии у сети заняли романы Алексея Иванова «Бронепароходы» (о развитии российского речного флота во время Гражданской войны) и «Сердце Пармы» (о покорении Великой Перми Москвой в XV в.). На третьем месте оказалась впервые опубликованная еще в 1957 г. повесть фронтовика Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», в которой рассказывается о форсировании советскими войсками Днепра в 1943 г. На четвертой позиции – роман «Тайна одной саламандры» Дмитрия Миропольского, а на пятой – роман «Честь имею» Валентина Пикуля.