Режиссер хита «Географ глобус пропил» планирует снять «кино о кино»

Российские кинематографисты все чаще снимают об изнанке кинопроцесса. Один из резонансных телесериалов 2010-х – «Оттепель» (2013 г.) Валерия Тодоровского – рассказывает о реалиях советской киноиндустрии и отчасти вдохновлен биографией отца – постановщика, кинооператора и режиссера Петра Тодоровского. Среди проектов, с которых начался стриминговый бум в России в 2018 г., – сериал «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова для видеосервиса Premier. Это история соперничества двух братьев-актеров, один из которых стал звездой, а другой ведет телепередачу про домашний ремонт.