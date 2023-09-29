Режиссер хита «Географ глобус пропил» планирует снять «кино о кино»Александр Велединский рассказал о новых творческих замыслах
Режиссер Александр Велединский сейчас пишет сценарий и планирует снять «кино о кино», рассказал он в интервью «Ведомостям». Текст, как отметил режиссер, уже готов на треть.
«[Еще] есть идея совсем камерного и даже экспериментального фильма в одной комнате. И есть один "чужой" сценарий, который я готов снимать, отставив все в сторону», – добавил он, но подробности проектов не раскрыл.
Российские кинематографисты все чаще снимают об изнанке кинопроцесса. Один из резонансных телесериалов 2010-х – «Оттепель» (2013 г.) Валерия Тодоровского – рассказывает о реалиях советской киноиндустрии и отчасти вдохновлен биографией отца – постановщика, кинооператора и режиссера Петра Тодоровского. Среди проектов, с которых начался стриминговый бум в России в 2018 г., – сериал «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова для видеосервиса Premier. Это история соперничества двух братьев-актеров, один из которых стал звездой, а другой ведет телепередачу про домашний ремонт.
Кроме того, два недавних сериала посвящены судьбам актрис. «Номинация» (2022 г.) Надежды Михалковой – история двух сестер, одна из которых после скандального интервью погубила актерскую карьеру и решила стать режиссером. «Актрисы» (2023 г.) Федора Бондарчука рассказывают о карьерных зигзагах трех девушек, чью дружбу рушат соперничество за недолговечный успех в профессии, тщеславие и любовь.
«Кино о кино» – традиционная тема и мирового кино. Классический фильм, заложивший канон «жанра» – «8 с половиной» (1993 г.) Федерико Феллини. Его герой, успешный режиссер, в разгар съемок переживает творческий кризис. Среди многочисленных вариаций на Феллини есть и российский фильм – «Восемь с половиной долларов» (1998 г.) Григория Константинопольского. Из самых ярких фильмов последних лет на эту тему – комедия «Однажды… в Голливуде» (2019 г.) Квентина Тарантино, в центре которой пара друзей – потухшая звезда и его каскадер.
Александр Велединский – один из сценаристов «Бригады» (2002 г.) и режиссер фильма «Географ глобус пропил» (2013 г.) по мотивам бестселлера Алексея Иванова, который взял Гран-при фестиваля «Кинотавр». Новая работа Велединского – экранизация романа Сергея Шаргунова «1993» – вышла в прокат 28 сентября. Это трагикомедия о простой московской семье, которая пытается найти свое место в 1990-х. Физик Виктор Брянцев (Евгений Цыганов) работает сантехником, его жена Лена (Екатерина Вилкова) пытается открыть бизнес, а дочь Таня (Анна Цветкова) связалась с молодым бандитом. Ключевые события фильма приходятся на осень 1993 г., когда политический кризис привел к массовым беспорядкам.