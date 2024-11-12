Сказка «Огниво» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Успешный осенний прокат «По щучьему велению» вдохновил выйти в эти же даты и других продюсеров, поэтому «Огниво» идет в более жестком конкурентном окружении, отмечает главный редактор интернет-портала «Кино-театр.Ру» Жан Просянов. В частности, в соседних залах с «Огниво» продолжается показ музыкального байопика «Руки вверх!» (чьи сборы подбираются к 900 млн руб.). Кроме того, в отличие от прошлого года, хорошо себя показали иностранные релизы – в частности, хоррор «Субстанция» и экранизация «Граф Монте-Кристо», каждый из которых собрал к текущему моменту в районе полумиллиарда рублей.