Сказка «Огниво» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Сказка «Огниво» собрала в прокате более 1 млрд рублейРелиз стал третьим фильмом-«миллиардером» в карьере продюсера Сергея Сельянова
Сборы сказки «Огниво», вышедшей на экраны 24 октября, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 19:05 мск 12 ноября. Фильм стал 29-м российским релизом, которому удалось преодолеть миллиардный рубеж – и третьим для продюсера Сергея Сельянова. Два предыдущих «миллиардера» его компании СТВ вышли в прокат в 2023 г. – сказка «По щучьему велению» (финальная касса – 2,5 млрд руб.) и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (1,1 млрд руб.).
Сюжет фильма вдохновлен одноименной сказкой Ханса Кристиана Андерсена. В сказочном царстве солдат (Роман Евдокимов) находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем принцессу Дашу (Антонина Бойко). Девочку когда-то похитил и заколдовал колдун Лиходей (Виталий Хаев), и, чтобы развеять чары, солдат отправляется в опасное, полное приключений путешествие.
Роль царицы исполнила Ирина Старшенбаум, а француза-путешественника – Ян Цапник. В творческой группе фильма – команда прошлогоднего хита «По щучьему велению»: продюсер Сельянов, режиссер Александр Войтинский и сценарист Александр Архипов.
Ранее в 2024 г. миллиардную планку уже преодолели шесть релизов: «Холоп 2» (итоговые сборы – 3,8 млрд руб.), «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд руб.), «Лед 3» (1,8 млрд руб.), «Летучий корабль» (1,1 млрд руб.) и «Сто лет тому вперед» (1,5 млрд руб.). Кроме того, мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», формально стартовавший 28 декабря 2023 г., почти всю свою кассу (1,1 млрд руб.) заработал уже в 2024 г.
«Огниво» вышло в прокат в ту же дату, что и «По щучьему велению» год назад, однако темпы прироста сборов сильно уступают показателям предыдущего хита. Сказка про лентяя Емелю добралась до миллиардной отметки на десятый день, тогда как экранизации Андерсена для этого потребовалось 20 дней. Среди факторов, которые повлияли на кассу «Огнива», – менее популярный литературный первоисточник, а также «привыкание» зрителя к жанру сказки, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
Успешный осенний прокат «По щучьему велению» вдохновил выйти в эти же даты и других продюсеров, поэтому «Огниво» идет в более жестком конкурентном окружении, отмечает главный редактор интернет-портала «Кино-театр.Ру» Жан Просянов. В частности, в соседних залах с «Огниво» продолжается показ музыкального байопика «Руки вверх!» (чьи сборы подбираются к 900 млн руб.). Кроме того, в отличие от прошлого года, хорошо себя показали иностранные релизы – в частности, хоррор «Субстанция» и экранизация «Граф Монте-Кристо», каждый из которых собрал к текущему моменту в районе полумиллиарда рублей.
Несмотря на трудный старт, «Огниво» вероятно доберется до рубежа в 1,5 млрд руб. – у релиза хорошая заполняемость зала, уверен Острый. По его словам, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от того, насколько мощно стартует на этой неделе «Манюня: Приключения в Москве», которая также ориентирована на семейную аудиторию.