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Суд по иску «Гугла» арестовал 1,8 млрд рублей на счетах его контрагента

Взыскание задолженности с бывших партнеров может стать ключевым источником формирования конкурсной массы для компании, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 1,78 млрд руб., которые размещены на счетах «дочки» рекламного агентства Realweb – ООО «Сфера», следует из его решения, размещенного в картотеке арбитражных дел. Это обеспечительная мера в рамках рассмотрения иска российского представительства Google к указанной компании, отмечается там же. ООО «Гугл» (проходит процедуру банкротства с 2023 г.) рассчитывает взыскать с контрагента указанную сумму, которая сложилась из задолженности за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами (416 млн руб.), указано в материалах дела.

У ООО «Сфера», согласно позиции истца, отсутствуют намерения исполнять свои обязательства: несмотря на «частичное признание исковых требований», компания не погашает задолженность, следует из материалов дела. Точный размер признанного долга в решении суда не указан. Кроме того, у агентства-ответчика, как утверждает представитель ООО «Гугл», почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, сообщается в документе. В суде истец ссылался на данные отчетности ООО «Сфера» по РСБУ за 2023 г., говорится там же. Согласно пояснительной записке к ней, стоимость основных средств агентства на 31 декабря 2023 г. составила 168,3 млн руб., а кредиторская задолженность при этом – 2,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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