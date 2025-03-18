Суд по иску «Гугла» арестовал 1,8 млрд рублей на счетах его контрагента

Суд по иску «Гугла» арестовал 1,8 млрд рублей на счетах его контрагентаВзыскание задолженности с бывших партнеров может стать ключевым источником формирования конкурсной массы для компании, считают эксперты
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на 1,78 млрд руб., которые размещены на счетах «дочки» рекламного агентства Realweb – ООО «Сфера», следует из его решения, размещенного в картотеке арбитражных дел. Это обеспечительная мера в рамках рассмотрения иска российского представительства Google к указанной компании, отмечается там же. ООО «Гугл» (проходит процедуру банкротства с 2023 г.) рассчитывает взыскать с контрагента указанную сумму, которая сложилась из задолженности за оказание рекламных услуг (1,36 млрд руб.) и процентов за пользование чужими денежными средствами (416 млн руб.), указано в материалах дела.
У ООО «Сфера», согласно позиции истца, отсутствуют намерения исполнять свои обязательства: несмотря на «частичное признание исковых требований», компания не погашает задолженность, следует из материалов дела. Точный размер признанного долга в решении суда не указан. Кроме того, у агентства-ответчика, как утверждает представитель ООО «Гугл», почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, сообщается в документе. В суде истец ссылался на данные отчетности ООО «Сфера» по РСБУ за 2023 г., говорится там же. Согласно пояснительной записке к ней, стоимость основных средств агентства на 31 декабря 2023 г. составила 168,3 млн руб., а кредиторская задолженность при этом – 2,6 млрд руб.