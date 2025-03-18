Суд по иску «Гугла» арестовал 1,8 млрд рублей на счетах его контрагента

У ООО «Сфера», согласно позиции истца, отсутствуют намерения исполнять свои обязательства: несмотря на «частичное признание исковых требований», компания не погашает задолженность, следует из материалов дела. Точный размер признанного долга в решении суда не указан. Кроме того, у агентства-ответчика, как утверждает представитель ООО «Гугл», почти нет ликвидного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, сообщается в документе. В суде истец ссылался на данные отчетности ООО «Сфера» по РСБУ за 2023 г., говорится там же. Согласно пояснительной записке к ней, стоимость основных средств агентства на 31 декабря 2023 г. составила 168,3 млн руб., а кредиторская задолженность при этом – 2,6 млрд руб.