«В контакте» откроет первое представительство за рубежом
Компания «В контакте» планирует в начале 2020 г. открыть представительство в Казахстане, сообщается в блоге соцсети. Как пояснил «Ведомостям» представитель «В контакте» Руслан Карболсунов, это первое представительство соцсети вне России.
В сообщении в блоге отмечается, что сейчас представительства есть в трех российских городах — Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Они создаются для того, чтобы запускать проекты с местными авторами, компаниями и медиа. Например, в Екатеринбурге соцсеть запустила аудиогид по Уральской биеннале, а в Нижнем Новгороде организовала прямую трансляцию с фестиваля современной академической музыки. До 2017 г. в Киеве был офис «В контакте», но его закрыли после того, как Украина ввела санкции против соцсети.
«В контакте» — один из самых популярных ресурсов в Казахстане, им активно пользуются более 7,6 млн местных жителей, заявила руководитель отдела партнерств компании Екатерина Якушева, которая цитируется в блоге соцсети. Этим и объясняется решение открыть представительство в этой стране, добавила она.
Руководителем представительства в Казахстане станет Олжас Салмурза. Ранее он возглавлял SMM-редакцию казахстанского новостного портала Tengrinews.kz, а также работал с редакцией и блогерами платформы Yvision.kz.