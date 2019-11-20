«В контакте» откроет первое представительство за рубежом

В сообщении в блоге отмечается, что сейчас представительства есть в трех российских городах — Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Они создаются для того, чтобы запускать проекты с местными авторами, компаниями и медиа. Например, в Екатеринбурге соцсеть запустила аудиогид по Уральской биеннале, а в Нижнем Новгороде организовала прямую трансляцию с фестиваля современной академической музыки. До 2017 г. в Киеве был офис «В контакте», но его закрыли после того, как Украина ввела санкции против соцсети.