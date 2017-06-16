«В контакте» закрыла офис в Киеве – СМИ

Киевский офис социальной сети «В контакте» закрыт после введенных украинскими властями санкций в отношении компании. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского представительства Влад Леготкин.

«Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», - цитирует его агентство «Укринформ".

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе «Яндекс» и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «В контакте» и «Одноклассники», а также телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ плюс» и «Звезда», разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Представители «В контакте» на Украине тогда заявили об аполитичности и пообещали защитить интересы пользователей и партнеров. По информации пресс-службы компании, ресурс ежемесячно посещают 16 млн пользователей, что делает его самой популярной социальной сетью на Украине.