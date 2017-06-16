Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «В контакте» навечно

Музыкальный лейбл Moroz Records не смог добиться вечной блокировки «В контакте» за пиратство. Суд вновь признал социальную сеть добросовестным посредником Reuters

Компания «Музыкальное право» (бренд Moroz Records) не смогла заблокировать через суд доступ к социальной сети «В контакте». Мосгорсуд отклонил требования Moroz Records еще в мае, следует из информации на сайте суда. «Ведомости» ознакомились с мотивировочной частью судебного решения.