Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «В контакте» навечно
Moroz Records не смог добиться вечной блокировки «В контакте» за пиратство
Суд вновь признал соцсеть добросовестным посредником
- Анастасия Голицына
- / Ведомости
Музыкальный лейбл Moroz Records не смог добиться вечной блокировки «В контакте» за пиратство. Суд вновь признал социальную сеть добросовестным посредником
Reuters
Компания «Музыкальное право» (бренд Moroz Records) не смогла заблокировать через суд доступ к социальной сети «В контакте». Мосгорсуд отклонил требования Moroz Records еще в мае, следует из информации на сайте суда. «Ведомости» ознакомились с мотивировочной частью судебного решения.
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