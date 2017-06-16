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Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: «В контакте» навечно

Moroz Records не смог добиться вечной блокировки «В контакте» за пиратство

Суд вновь признал соцсеть добросовестным посредником

Компания «Музыкальное право» (бренд Moroz Records) не смогла заблокировать через суд доступ к социальной сети «В контакте». Мосгорсуд отклонил требования Moroz Records еще в мае, следует из информации на сайте суда. «Ведомости» ознакомились с мотивировочной частью судебного решения.

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