В Госдуму внесен законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении лимита длительности рекламы в кинотеатрах перед трансляцией фильма – не более 10 минут. Документ размещен в базе данных парламента. Авторами инициативы выступают депутаты от ЛДПР Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Елена Строкова.
Из-за отсутствия единого регламента реклама перед фильмом «может достигать от 15 до 30 минут, что может составлять 15-20% от хронометража демонстрируемого фильма», говорится в пояснительной записке. Авторы документа отмечают, что зрителю в кинотеатре показывают рекламу «вопреки его желанию», то есть навязывают ее.
Депутаты также предлагают ограничить длительность показа рекламы в зависимости от возрастной категории фильма: перед фильмами с категорией 0+ — не более 5 минут, для категории 6+ — не более 7 минут, начиная с фильмов для зрителей от 12 лет и старше — не более 10 минут.
Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил ТАСС, что предлагаемые ограничения являются излишними. По его словам, объемы рекламы в кинотеатрах в разы меньше того, что демонстрируется на телевидении. Березин добавил, что «нормальные кинотеатры» предупреждают зрителей о рекламе перед сеансом. Березин также подчеркнул, что показ рекламы фильмов позволяет привлечь зрителей на следующие премьеры, поэтому «кинотеатры показывали и будут это показывать».