В Госдуму внесен законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах

Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил ТАСС, что предлагаемые ограничения являются излишними. По его словам, объемы рекламы в кинотеатрах в разы меньше того, что демонстрируется на телевидении. Березин добавил, что «нормальные кинотеатры» предупреждают зрителей о рекламе перед сеансом. Березин также подчеркнул, что показ рекламы фильмов позволяет привлечь зрителей на следующие премьеры, поэтому «кинотеатры показывали и будут это показывать».