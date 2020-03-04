Выход нового фильма о Джеймс Бонде отложили из-за коронавируса

Выход нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» отложили до ноября 2020 г. из-за вспышки коронавируса. В сообщении на официальной странице киноленты в Twitter отмечается, что такое решение приняли студии MGM, Universal, а также продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи «после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката».