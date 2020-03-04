Выход нового фильма о Джеймс Бонде отложили из-за коронавируса
Выход нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» отложили до ноября 2020 г. из-за вспышки коронавируса. В сообщении на официальной странице киноленты в Twitter отмечается, что такое решение приняли студии MGM, Universal, а также продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи «после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката».
Премьера двадцать пятого фильма о Джеймс Бонде должна была состояться в начале апреля. Теперь выход киноленты запланирован на 12 ноября в Великобритании, потом в других странах (даты пока не уточняются) и 25 ноября в Соединенных Штатах.
В фильме «Не время умирать» главную роль агента британской разведки в пятый и последний раз исполнит Дэниел Крейг. Главного антагониста картины сыграет Рами Малек. По сюжету фильма покинувший службу в Ми-6 Бонд наслаждается жизнью на Ямайке, но, когда его просят помочь спасти похищенного ученого, попадает в ловушку таинственного злодея.
Из-за вспышки коронавируса в конце февраля в Италии отменили съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима».