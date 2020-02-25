В Италии отменили съемки фильма «Миссия невыполнима – 7» из-за коронавируса

За последние несколько дней в Италии резко выросло число заболевших новым типом коронавирусной инфекции, зарегистрированы шесть случаев смерти от Covid-19. Все случаи заражения зарегистрированы на севере Италии. Власти страны вводят экстренные меры по борьбе с распространением заболевания в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. По данным на 25 февраля, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 000 человек.