Рекламные доходы выросли только у интернет-компаний
В 2019 г. рекламодатели России потратили на продвижение в медиа 494 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Рынок вырос исключительно благодаря интернет-рекламе — плюс 20% до 244 млрд руб. Остальные сегменты — ТВ, радио, печатная пресса, — остаются в минусе, наружная реклама осталась на уровне 2018 г.
Очень похожей динамика рынка была и по итогам трех кварталов 2019 г.
Телеканалы продолжают терять деньги уже пятый квартал подряд. Теперь это второе после интернета медиа в России (минус 6% до 175 млрд руб.).
Хуже всего себя чувствует печатная пресса — за год издатели потеряли ещё 16% доходов от рекламы.
Такие итоги года были легко предсказуемы, говорит управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов, эта группа ранее прогнозировала, что весь рынок вырастет на 7%, а интернет-рынок — на 20%. Гораздо сложнее было бы давать сейчас прогноз на 2020 г, указывает он: «Но уже сейчас очевидно, что 2019 г. мы будем вспоминать как удачный».