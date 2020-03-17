Рекламные доходы выросли только у интернет-компаний

Такие итоги года были легко предсказуемы, говорит управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов, эта группа ранее прогнозировала, что весь рынок вырастет на 7%, а интернет-рынок — на 20%. Гораздо сложнее было бы давать сейчас прогноз на 2020 г, указывает он: «Но уже сейчас очевидно, что 2019 г. мы будем вспоминать как удачный».