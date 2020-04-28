Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Консолидированная выручка «Яндекса» в I квартале 2020 г. составила 47 млрд руб., что на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом с 2019 г. В I квартале прошлого года выручка компании увеличилась на 40%, а по итогам IV квартала – на 33%. Второй квартал подряд выручка компании замедляется. В первую очередь это происходит из-за снижения темпов роста рекламных доходов «Яндекса», которые продолжают приносить компании две трети выручки.