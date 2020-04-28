Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты
Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил на звонке с инвесторами операционный директор компании Грег Абовский. Это часть мер, которые компания принимает в связи с кризисом в экономике из-за эпидемии коронавируса. «Яндекс» не раскрывает, насколько именно сокращены зарплаты топ-менеджеров.
Ранее из-за неопределенности в экономике из-за пандемии коронавируса «Яндекс» отказался от прежнего прогноза по выручке в 2020 г. Компания сообщила, что пока не будет давать новый прогноз. Так же поступил на прошлой неделе другой российский интернет-холдинг – Mail.ru Group.
Консолидированная выручка «Яндекса» в I квартале 2020 г. составила 47 млрд руб., что на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом с 2019 г. В I квартале прошлого года выручка компании увеличилась на 40%, а по итогам IV квартала – на 33%. Второй квартал подряд выручка компании замедляется. В первую очередь это происходит из-за снижения темпов роста рекламных доходов «Яндекса», которые продолжают приносить компании две трети выручки.