Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

В I квартале прошлого года выручка компании увеличилась на 40%, а по итогам IV квартала – на 33%. Темпы роста доходов компании заметно замедляются второй квартал подряд. Это происходит в первую очередь из-за снижения темпов роста рекламных доходов «Яндекса», которые продолжают приносить компании две три выручки. Так, в январе-марте этого года «Яндекс» заработал на рекламе 30,1 млрд руб., что на 11% больше чем годом ранее. При этом в I квартале 2019 г. этот рост составил 18%, а в IV квартале 2019 г. – 16%.