Рост выручки «Яндекса» снова замедлился
Консолидированная выручка «Яндекса»в I квартале 2020 г. выросла на 26% по сравнению аналогичным периодом с 2019 г. и составила 47 млрд руб., сообщила компания.
В I квартале прошлого года выручка компании увеличилась на 40%, а по итогам IV квартала – на 33%. Темпы роста доходов компании заметно замедляются второй квартал подряд. Это происходит в первую очередь из-за снижения темпов роста рекламных доходов «Яндекса», которые продолжают приносить компании две три выручки. Так, в январе-марте этого года «Яндекс» заработал на рекламе 30,1 млрд руб., что на 11% больше чем годом ранее. При этом в I квартале 2019 г. этот рост составил 18%, а в IV квартале 2019 г. – 16%.
Расходы «Яндекса» растут быстрее доходов, в результате рентабельность компании по EBITDA в начале года выросла лишь на 13% до 12,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 5% до 5,1 млрд руб. Больше трети доходов «Яндекс» зарабатывает не на рекламе — это такси, подписка на контент и так далее. Выручка сегмента такси увеличилась в полтора раза, это направление деятельности принесло компании почти четверть от всей квартальной выручки. Выручка медиасервисов «Яндекса» выросла почти в два раза до 1,4 млрд руб. Другие направления принесли компании 4,9 млрд руб.