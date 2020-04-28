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Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомости

Консолидированная выручка «Яндекса»в I квартале 2020 г. выросла на 26% по сравнению аналогичным периодом с 2019 г. и составила 47 млрд руб., сообщила компания.

В I квартале прошлого года выручка компании увеличилась на 40%, а по итогам IV квартала – на 33%. Темпы роста доходов компании заметно замедляются второй квартал подряд.  Это происходит в первую очередь из-за снижения темпов роста рекламных доходов «Яндекса», которые продолжают приносить компании две три выручки. Так, в январе-марте этого года «Яндекс» заработал на рекламе 30,1 млрд руб., что на 11% больше чем годом ранее. При этом в I квартале 2019 г. этот рост составил 18%, а в IV квартале 2019 г. – 16%. 

Расходы «Яндекса» растут быстрее доходов, в результате рентабельность компании по EBITDA в начале года выросла лишь на 13% до 12,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 5% до 5,1 млрд руб. Больше трети доходов «Яндекс» зарабатывает не на рекламе — это такси, подписка на контент и так далее. Выручка сегмента такси увеличилась в полтора раза, это направление деятельности принесло компании почти четверть от всей квартальной выручки. Выручка медиасервисов «Яндекса» выросла почти в два раза до 1,4 млрд руб. Другие направления принесли компании 4,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных