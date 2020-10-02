Умер российский музыкант Александр Кальянов

С 1978 г. работал звукорежиссером во Дворце Спорта в Казани, где познакомился с Владимиром Высоцким. В 1984 г. на репетиционной базе Аллы Пугачевой в СКК «Олимпийский» Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи в Москве. Записал несколько альбомов с Игорем Николаевым. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».