Rutube сообщил о перезапуске видеоплатформы

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать на сайте стримы, а в третьем квартале 2021 г. – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом, рассказали в компании.