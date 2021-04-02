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Rutube сообщил о перезапуске видеоплатформы

Ведомости

Видеоплатформа Rutube перезапущена в новом формате, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», – говорится в сообщении.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать на сайте стримы, а в третьем квартале 2021 г. – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом, рассказали в компании.

В конце прошлого года «Газпром-медиа» снова стал единственным владельцем Rutube. Гендиректор холдинга Александр Жаров сообщил, что «Газпром-медиа» ставит цель сделать представленные на Rutube инструменты «не хуже Youtube», а в том, что касается использования различных моделей монетизации, «даже лучше».

Ранее по теме: «Газпром-медиа» продаст «ТНТ Music» и выкупит Rutube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных