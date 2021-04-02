Rutube сообщил о перезапуске видеоплатформы
Видеоплатформа Rutube перезапущена в новом формате, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом», – говорится в сообщении.
В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать на сайте стримы, а в третьем квартале 2021 г. – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. В третьем квартале также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом, рассказали в компании.
В конце прошлого года «Газпром-медиа» снова стал единственным владельцем Rutube. Гендиректор холдинга Александр Жаров сообщил, что «Газпром-медиа» ставит цель сделать представленные на Rutube инструменты «не хуже Youtube», а в том, что касается использования различных моделей монетизации, «даже лучше».