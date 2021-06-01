Медведев назвал справедливой маркировку СМИ-иноагентов

23 апреля Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание Meduza, а позже издание VTimes. Теперь все их материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае им грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.