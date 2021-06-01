Медведев назвал справедливой маркировку СМИ-иноагентов
Маркировка средств массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, в качестве иностранных агентов справедлива, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».
«Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должны об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека», — отметил Медведев.
По его словам, маркировка СМИ-иноагентов была придумана за рубежом. В России законодательство в этой сфере достаточно либеральное. «В ряде случаев в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации», — пояснил он.
23 апреля Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание Meduza, а позже издание VTimes. Теперь все их материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае им грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания Meduza после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться». На данный момент в списке СМИ-иноагентов находятся 20 изданий.