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Медведев назвал справедливой маркировку СМИ-иноагентов

Ведомости

Маркировка средств массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, в качестве иностранных агентов справедлива, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту».

«Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должны об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека», — отметил Медведев.

По его словам, маркировка СМИ-иноагентов была придумана за рубежом. В России законодательство в этой сфере достаточно либеральное. «В ряде случаев в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации», — пояснил он.

23 апреля Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание Meduza, а позже издание VTimes. Теперь все их материалы должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае им грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания Meduza после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться». На данный момент в списке СМИ-иноагентов находятся 20 изданий. 

Ранее по теме: Минюст внес издание VTimes в список СМИ-иноагентов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных