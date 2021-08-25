Песков сообщил о существенных основаниях для признания «Дождя» иноагентом
Для включения телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов были существенные основания, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для принятия таких решений», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что при принятии такого решения ведомство выполняло положения закона, и рекомендовал адресовать оставшиеся вопросы по этой теме Минюсту.
Ранее Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43.
В пресс-службе Минюста объяснили это решение тем, что издание получало средства из иностранных источников и цитировало СМИ, признанные иноагентами ранее. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что совет не нашел нарушений законодательства в решении включить телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.