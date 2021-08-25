Песков сообщил о существенных основаниях для признания «Дождя» иноагентом

«Я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для принятия таких решений», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что при принятии такого решения ведомство выполняло положения закона, и рекомендовал адресовать оставшиеся вопросы по этой теме Минюсту.