Onlyfans отложил введение запрета на порнографический контент

«Спасибо всем вам за то, что сделали так, чтобы ваши голоса были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики. Onlyfans выступает за инклюзивность, и мы будем продолжать предоставлять дом для всех авторов», — сказано в публикации.