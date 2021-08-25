Onlyfans отложил введение запрета на порнографический контент
Британский Onlyfans пока не будет запрещать публикацию порнографического контента, как планировал ранее, сообщается на странице сервиса в Twitter.
«Спасибо всем вам за то, что сделали так, чтобы ваши голоса были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики. Onlyfans выступает за инклюзивность, и мы будем продолжать предоставлять дом для всех авторов», — сказано в публикации.
О намерении изменить политику и запретить порнографический контент Onlyfans объявил 20 августа. Меру планировали распространить на материалы с откровенным сексуальным поведением, эротического контента она не касалась. По данным Bloomberg, действия сервиса обусловлены «растущим давлением» со стороны банков и платежных систем. Позже эту информацию подтвердил Financial Times основатель компании Тим Стокли.
В качестве примера бизнесмен привел действия Bank of New York Mellon, который отклонял переводы средств авторам Onlyfans. Кроме того, в 2019 г. британский Metro Bank закрыл корпоративный счет сервиса. Однако наиболее агрессивно счета участников платформы закрывал JPMorgan Chase, отметил Стокли.
Onlyfans представляет собой платформу, где знаменитости и порнозвезды продают поклонникам свои фото и видео. Сервис был запущен в 2016 г. сыном бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли. Около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит Onlyfans, принадлежит Леониду Радвинскому — владельцу портала для вебкам-моделей MyFreeCams. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса Onlyfans привлек свыше 130 млн новых пользователей и нарастил выручку на 553% — до 281 млн фунтов ($383 млн).